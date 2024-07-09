Быстров сравнил скорый трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит» со своим

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о скором трансфере спартаковца Александра Соболева в петербургский клуб.
«Я тоже переходил из «Спартака» в «Зенит»? У меня была совершенно другая ситуация. Разница в том, что Соболев не был лидером «Спартака», вот и все. Наши переходы нельзя сравнивать – каждый трансфер индивидуален», – сказал Быстров.
- По данным РИА Новости, трансфер будет оформлен в течение пары дней.
- В минувшем сезоне 27-летний Соболев провел за «Спартак» 34 матча, забил 10 голов, отдал 8 передач.
- Соболев в «Спартаке» 4 года.
Источник: Sport24