Быстров сравнил скорый трансфер Соболева из «Спартака» в «Зенит» со своим

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров высказался о скором трансфере спартаковца Александра Соболева в петербургский клуб.

«Я тоже переходил из «Спартака» в «Зенит»? У меня была совершенно другая ситуация. Разница в том, что Соболев не был лидером «Спартака», вот и все. Наши переходы нельзя сравнивать – каждый трансфер индивидуален», – сказал Быстров.