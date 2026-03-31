Соболева признали лучшим игроком «Зенита» в феврале и марте

Нападающий «Зенита» Александр Соболев получил клубную лучшему игроку февраля и марта.

«В феврале-марте «Зенит» провел шесть официальных матчей: четыре – в чемпионате, два – в Кубке страны. Александр Соболев принял участие во всех, но в трех (дважды – в Кубке) выходил на поле со скамейки запасных.

В этих играх нападающий записал на свой счет 4 гола. Соболев отличался на протяжении трех матчей подряд – такой серии у него не было с апреля 2023-го. Два гола Соболева оказались победными: в кубковой игре с «Балтикой» (1:0) и матче чемпионата со «Спартаком» (2:0).

Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Александра Соболева с успешным началом 2026 года, званием «G-Drive. Лучший игрок февраля-марта» и желает быть таким же эффективным на заключительном этапе сезона», – говорится в сообщении клуба.