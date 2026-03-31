  • Соболева признали лучшим игроком «Зенита» в феврале и марте

Соболева признали лучшим игроком «Зенита» в феврале и марте

31 марта, 15:53
6

Нападающий «Зенита» Александр Соболев получил клубную лучшему игроку февраля и марта.

«В феврале-марте «Зенит» провел шесть официальных матчей: четыре – в чемпионате, два – в Кубке страны. Александр Соболев принял участие во всех, но в трех (дважды – в Кубке) выходил на поле со скамейки запасных.

В этих играх нападающий записал на свой счет 4 гола. Соболев отличался на протяжении трех матчей подряд – такой серии у него не было с апреля 2023-го. Два гола Соболева оказались победными: в кубковой игре с «Балтикой» (1:0) и матче чемпионата со «Спартаком» (2:0).

Футбольный клуб «Зенит» поздравляет Александра Соболева с успешным началом 2026 года, званием «G-Drive. Лучший игрок февраля-марта» и желает быть таким же эффективным на заключительном этапе сезона», – говорится в сообщении клуба.

  • Гол в ворота «Динамо» стал 100-м для 29-летнего Соболева, забитым в чемпионате и в матчах FONBET Кубка России, начиная со стадии 1/16 финала, а также играх за сборную России.
  • В конце марта Соболев также забил гол в товарищеском матче в ворота «Кайрата».

Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Соболев Александр
Комментарии (6)
...уефан
1774962011
...это признание того, что не Соболев, так хорош был, а Зенит в целом, хуже его уровня...
рылы
1774962689
что на это хрюкнут хрюканы?)
САДЫЧОК
1774968476
Смешно! Жаль Зенит, если такое чудо у них Лучшее!
R_a_i_n
1774969026
Дайте мальчишу-плохишу бочку варенья и корзину печенья. Пусть жрёт.
FWSPM
1774969679
ну все отправляйте джонов домой
Snek
1774969747
Сфоткай типа я крутой :))
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
