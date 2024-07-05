Семак оценил победу «Зенита» над «Тальересом» в Летнем кубке

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по итогам выигранного матча с аргентинским «Тальересом».
- Петербуржцы победили со счетом 1:0.
- Единственный гол забил Густаво Мантуан с пенальти.
- Были удаления в составе обеих команд.
«Матчи в чемпионате Аргентины проходят с большим градусом эмоциональности. Сегодня было не исключение. Все хотят побеждать.
Что касается толчков арбитров, это перебор. А что касается эмоций в отношении игроков – это игра. Самое важное, что никто не получил травмы.
Выводы по прошедшим матчам оставим при себе. Смотрим на функциональное состояние игроков, на их ошибки и решения», – сказал Семак.
Источник: «Матч ТВ»