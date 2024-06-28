Опубликованы зарплаты всех тренеров Евро-2024

В Англии узнали зарплаты всех тренеров Евро-2024. Список выглядит так.
1. Гарет Саутгейт (Англия) – 5 миллионов фунтов стерлингов в год.
2. Юлиан Нагельсман (Германия) – 4,8.
3. Роберто Мартинес (Португалия) – 4.
4. Дидье Дешам (Франция) – 3,2.
5. Рональд Куман (Нидерланды) – 2,5.
6. Лучано Спаллетти (Италия) – 2,5.
7. Винченцо Монтелла (Турция) – 1,5.
8. Ральф Рангник (Австрия) – 1,5
9. Мурат Якин (Швейцария) – 1,4.
10. Доменико Тедеско (Бельгия) – 1,3.
11. Златко Далич (Хорватия) – 1,3.
12. Драган Стойкович (Сербия) – 1,2.
13. Луис де ла Фуэнте (Испания) – 1.
14. Сергей Ребров (Украина) – 1.
15. Каспер Хьюлманд (Дания) – 0,97.
16. Силвиньо (Албания) – 0,63.
17. Стив Кларк (Шотландия) – 0,5.
18. Михал Пробеж (Польша) – 0,5.
19. Франченко Кальцона (Словакия) – 0,455.
20. Марко Росси (Венгрия) – 0,25.
21. Матьяж Кек (Словения) – 0,25.
22. Иван Гашек (Чехия) – 0,21.
23. Эдвард Йордэнеску (Румыния) – 0,2.
24. Вилли Саньоль (Грузия) – 0,17.