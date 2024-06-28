Опубликованы зарплаты всех тренеров Евро-2024

В Англии узнали зарплаты всех тренеров Евро-2024. Список выглядит так.

1. Гарет Саутгейт (Англия) – 5 миллионов фунтов стерлингов в год.

2. Юлиан Нагельсман (Германия) – 4,8.

3. Роберто Мартинес (Португалия) – 4.

4. Дидье Дешам (Франция) – 3,2.

5. Рональд Куман (Нидерланды) – 2,5.

6. Лучано Спаллетти (Италия) – 2,5.

7. Винченцо Монтелла (Турция) – 1,5.

8. Ральф Рангник (Австрия) – 1,5

9. Мурат Якин (Швейцария) – 1,4.

10. Доменико Тедеско (Бельгия) – 1,3.

11. Златко Далич (Хорватия) – 1,3.

12. Драган Стойкович (Сербия) – 1,2.

13. Луис де ла Фуэнте (Испания) – 1.

14. Сергей Ребров (Украина) – 1.

15. Каспер Хьюлманд (Дания) – 0,97.

16. Силвиньо (Албания) – 0,63.

17. Стив Кларк (Шотландия) – 0,5.

18. Михал Пробеж (Польша) – 0,5.

19. Франченко Кальцона (Словакия) – 0,455.

20. Марко Росси (Венгрия) – 0,25.

21. Матьяж Кек (Словения) – 0,25.

22. Иван Гашек (Чехия) – 0,21.

23. Эдвард Йордэнеску (Румыния) – 0,2.

24. Вилли Саньоль (Грузия) – 0,17.