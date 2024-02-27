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  • Быстров: «У Абаскаля нет яиц, если «Спартак» получит от «Зенита» трешку»

Быстров: «У Абаскаля нет яиц, если «Спартак» получит от «Зенита» трешку»

27 февраля 2024, 19:39
11

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Я надеюсь, что «Спартак» даст бой «Зениту». Я думаю, у кого-то в «Спартаке» есть яйца, чтобы ответить на жест Александра Медведева. Посмотрим, у кого в итоге они есть.

Прежде всего, они должны быть у Гильермо Абаскаля. Если все будет так, как сказал Владислав Радимов – «Спартак» получит трешку и поедет домой, – то у Абаскаля их нет. А если будет хорошая игра, тогда другое дело», – сказал Быстров.

  • Игра в Санкт-Петербурге состоится 2 марта.
  • В 1-м круге «Зенит» победил в Москве со счетом 3:1.
  • «Зенит» в случае победы может возглавить таблицу РПЛ.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир
Комментарии (11)
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...уефан
1709052952
...для него Спартак - пустой звук. Ступенька в карьере тренера-теоретика. Вряд-ли при нём что-то изменится в лучшую сторону. Спартак достигал успехов только тогда, когда команда была тренерской командой...
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Napaleon Banapart
1709053376
Давай рыжий.. Мы с тобой...
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Иван Петров 1986
1709056969
А что все немытые яйцами мереются?
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Desma
1709059220
Ну, Вовчика и прёт. Чипсы они такие..............
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Cleaner
1709065173
Вова Быстров, оказывается ты не только прыгун ТУДА-СЮДА, ты еще и эксперт по яйцам! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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