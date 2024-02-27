Быстров: «У Абаскаля нет яиц, если «Спартак» получит от «Зенита» трешку»

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров высказался о предстоящем матче 19-го тура РПЛ «Зенит» – «Спартак».

«Я надеюсь, что «Спартак» даст бой «Зениту». Я думаю, у кого-то в «Спартаке» есть яйца, чтобы ответить на жест Александра Медведева. Посмотрим, у кого в итоге они есть.

Прежде всего, они должны быть у Гильермо Абаскаля. Если все будет так, как сказал Владислав Радимов – «Спартак» получит трешку и поедет домой, – то у Абаскаля их нет. А если будет хорошая игра, тогда другое дело», – сказал Быстров.