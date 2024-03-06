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    • «Это что-то! Потенциал серьезнейший!» Газзаев – о молодом игроке «Зенита»

    «Это что-то! Потенциал серьезнейший!» Газзаев – о молодом игроке «Зенита»

    Бывший главный тренер «Динамо», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил игру бразильских новичков «Зенита» в домашнем матче против «Спартака» в 19-м туре РПЛ (0:0).

    «Что касается зенитовских бразильцев, то, наверное, Артур не смог показать всего, на что он способен. Но сразу видно, что неплохой футболист. С левой ногой, выполняет все стандарты. Думаю, еще освоится, будет прибавлять. Скоро увидим его проходы, результативные действия. Пока маловато обострений. Наверное, не до конца адаптировался.

    Центральный защитник Нино уверен в себе, даже играет где-то на грани самоуверенности. В этом есть определенный риск. Ренан же действовал авантюрно, и его в «Зените» уже нет.

    Самое сильное впечатление на меня произвел Педро. Это что-то! Парню 18 лет, и у него очень большое будущее. Для него в таком возрасте обыграть двух-трех соперников вообще не составляет никакого труда. Потенциал серьезнейший! Уже сейчас он реальный игрок стартового состава «Зенита». Будет только прибавлять и прибавлять», – сказал Газзаев.

    • Этой зимой в «Зенит» перешли нападающий Артур из «Палмейраса», полузащитник Ильзат Ахметов из «Краснодара», защитник Нино из «Флуминенсе» и полузащитник Педро из «Коринтианса».
    • Также петербуржцы отдали четырех игроков в аренду. Защитника Роберта Ренана в «Интернасьонал», защитника Дмитрия Чистякова и хавбека Алексея Сутормина – в «Сочи», полузащитника Ду Кейроса – в «Гремио».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.03.2024 12:36
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    Комментарии (6)
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    TIMOTHY
    1709718147
    Педро потом продадут в Реал ,ПСЖ или Ман Сити за отличные деньги! Учись спам селекции у чемпиона
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    ...уефан
    1709718632
    ...будем посмотреть!)...
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