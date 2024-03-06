«Это что-то! Потенциал серьезнейший!» Газзаев – о молодом игроке «Зенита»

Бывший главный тренер «Динамо», ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев оценил игру бразильских новичков «Зенита» в домашнем матче против «Спартака» в 19-м туре РПЛ (0:0).

«Что касается зенитовских бразильцев, то, наверное, Артур не смог показать всего, на что он способен. Но сразу видно, что неплохой футболист. С левой ногой, выполняет все стандарты. Думаю, еще освоится, будет прибавлять. Скоро увидим его проходы, результативные действия. Пока маловато обострений. Наверное, не до конца адаптировался.

Центральный защитник Нино уверен в себе, даже играет где-то на грани самоуверенности. В этом есть определенный риск. Ренан же действовал авантюрно, и его в «Зените» уже нет.

Самое сильное впечатление на меня произвел Педро. Это что-то! Парню 18 лет, и у него очень большое будущее. Для него в таком возрасте обыграть двух-трех соперников вообще не составляет никакого труда. Потенциал серьезнейший! Уже сейчас он реальный игрок стартового состава «Зенита». Будет только прибавлять и прибавлять», – сказал Газзаев.