Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    Форма с хамоном – реальность или замысел нейросети? Тест на знание футбольной атрибутики
    2 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    3 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?

    Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов

    УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа ЛЧ-2023/24.

    В нее вошли футболисты из восьми клубов, наибольшее представительство – у «Арсенала», «Сосьедада» и «Боруссии Д».

    Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия Д»);

    Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Матс Хуммельс («Боруссия Д»), Айэн Муньос («Реал Сосьедад»);

    Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»), Брайс Мендес («Реал Сосьедад»), Галено («Порту»);

    Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Габриэль Жезус («Арсенал»).

    Новости по теме
    Лидеру Примеры грозит исключение из ЛЧ из-за «Манчестер Сити» 4
    Президент ФИФА высказался о решении суда по поводу Суперлиги 3
    Президент УЕФА — о Суперлиге: «Надеюсь, будет замечательный турнир с двумя клубами» 6
    Источник: твиттер Лиги чемпионов

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+