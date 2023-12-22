Символическая сборная группового этапа Лиги чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную группового этапа ЛЧ-2023/24.

В нее вошли футболисты из восьми клубов, наибольшее представительство – у «Арсенала», «Сосьедада» и «Боруссии Д».

Вратарь: Грегор Кобель («Боруссия Д»);

Защитники: Жоау Канселу («Барселона»), Матс Хуммельс («Боруссия Д»), Айэн Муньос («Реал Сосьедад»);

Полузащитники: Букайо Сака («Арсенал»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Джуд Беллингем («Реал»), Брайс Мендес («Реал Сосьедад»), Галено («Порту»);

Нападающие: Гарри Кейн («Бавария»), Габриэль Жезус («Арсенал»).