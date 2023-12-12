Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью с ПСВ (1:1), «Ланс» вырвал победу над «Севильей» (2:1)

Состоялись заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов в квартете B.

«Арсенал» на выезде поделил очки с ПСВ – 1:1.

«Ланс», несмотря на рекордный гол Серхио Рамоса, дома одолел «Севилью» – 2:1.

«Арсенал» с 13 очками финишировал первым в группе, вторым стал ПСВ (9), «Ланс» (8) занял третье место, «Севилья» (2) – последняя.

Лига чемпионов. Группа B. 6-й тур

ПСВ (Нидерланды) – Арсенал (Англия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Нкетиа, 42; 1:1 – Вертессен, 50.

Ланс (Франция) – Севилья (Испания) – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Франковски (с пенальти), 63; 1:1 – Рамос (с пенальти), 79; 2:1 – Фульини, 90+6.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов