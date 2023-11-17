Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    Пузыри перед матчем, бывший игрок «Спартака» – какой клуб Лиги Европы мы загадали
    2 «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    «Я играл вместе с Раулем, Мане и Хамесом». Угадаешь футболиста по его одноклубникам?
    3 Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    Вспомните легендарные голы ЛЧ: погружение в футбольную красоту прошлого
    • Главная
    • Новости
    • Личка ответил, сколько лет Смолов еще сможет играть на топ-уровне

    Личка ответил, сколько лет Смолов еще сможет играть на топ-уровне

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о форме своего нападающего Федора Смолова.

    • У 33-летнего игрока в сезоне 18 матчей, 4 гола, 4 ассиста.
    • Контракт Федора истекает летом.
    • На этой неделе Смолов стал отцом.

    – Как оцениваете физическую форму Смолова. Сколько лет он еще способен играть на топ-уровне?

    – Футболисту в его возрасте важно уделять много внимания своему организму, процессу восстановления. Если не будет никакой серьезной травмы, то Федор может спокойно играть еще три-четыре года на хорошем уровне.

    – Смолов еще не устал от футбола?

    – Нет-нет. Вижу в его глазах запал. Честно скажу, если бы журналисты приходили на каждую тренировку, то убедились бы в том, что Смолов работает с такой же самоотдачей, как и молодые игроки. Нет такого, что он просит снизить нагрузки или говорит: «Марцел, я устал».

    Новости по теме
    Смолов стал отцом 4
    Смолов не сыграет с «Оренбургом» – известна причина 1
    Бывшая девушка Смолова Лопырева показала пышную грудь в черном лифчике 26
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2023 22:53
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1078

      г.Онега 7 часов назад

      На топ? Он ужеина этом уровне года три не играет

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+