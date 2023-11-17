Личка ответил, сколько лет Смолов еще сможет играть на топ-уровне

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка высказался о форме своего нападающего Федора Смолова.

У 33-летнего игрока в сезоне 18 матчей, 4 гола, 4 ассиста.

Контракт Федора истекает летом.

На этой неделе Смолов стал отцом.

– Как оцениваете физическую форму Смолова. Сколько лет он еще способен играть на топ-уровне?

– Футболисту в его возрасте важно уделять много внимания своему организму, процессу восстановления. Если не будет никакой серьезной травмы, то Федор может спокойно играть еще три-четыре года на хорошем уровне.

– Смолов еще не устал от футбола?

– Нет-нет. Вижу в его глазах запал. Честно скажу, если бы журналисты приходили на каждую тренировку, то убедились бы в том, что Смолов работает с такой же самоотдачей, как и молодые игроки. Нет такого, что он просит снизить нагрузки или говорит: «Марцел, я устал».