Ромащенко ответил на вопрос о возможной отставке из «Ахмата»

Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко ответил на вопрос о возможной отставке после матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

Тренер в Грозном с августа.

Команда может завершить 1-й круг на последнем месте.

В прошлом сезоне РПЛ «Ахмат» финишировал 5-м.

– Команда не побеждает со 2 сентября. Как прервать серию? Возникают ли у вас мысли об уходе?

– Вы в нас видите команду, опустившую руки? Вы видите команду без страсти в глазах? Да, мы учитываем силу соперников. Не могу сказать, что у нас кризис. Это ваши слова, у нас в команде такое слово не звучит. Есть понимание, что нужно делать. Одно колесо вывалилось из колеи – это наша ситуация. Нам нужно пройти путь с командой от начала до конца. Есть решения и понимание, чтобы исправить все в тренировочном процессе. Нужно проявлять индивидуальные качества, чтобы стать крепче и не бояться поражений.