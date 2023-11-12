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    • Ромащенко ответил на вопрос о возможной отставке из «Ахмата»

    Ромащенко ответил на вопрос о возможной отставке из «Ахмата»

    Главный тренер «Ахмата» Мирослав Ромащенко ответил на вопрос о возможной отставке после матча 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:2).

    • Тренер в Грозном с августа.
    • Команда может завершить 1-й круг на последнем месте.
    • В прошлом сезоне РПЛ «Ахмат» финишировал 5-м.

    – Команда не побеждает со 2 сентября. Как прервать серию? Возникают ли у вас мысли об уходе?

    – Вы в нас видите команду, опустившую руки? Вы видите команду без страсти в глазах? Да, мы учитываем силу соперников. Не могу сказать, что у нас кризис. Это ваши слова, у нас в команде такое слово не звучит. Есть понимание, что нужно делать. Одно колесо вывалилось из колеи – это наша ситуация. Нам нужно пройти путь с командой от начала до конца. Есть решения и понимание, чтобы исправить все в тренировочном процессе. Нужно проявлять индивидуальные качества, чтобы стать крепче и не бояться поражений.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    12.11.2023 10:06
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1164

      fhnv 12 ноября, 10:56

      Дон тики дон тебя уволит .Можешь собирать вещи

      0
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      Рейтинг: +17486

      Алексей З 12 ноября, 10:53

      Общие слова, как под копирку от Абаскаля.
      Первый тайм команда провела ужасно, не было не игры ,не страсти.
      "Кресло" думаю шатается.

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      Рейтинг: +3098

      ScarlettOgusania 12 ноября, 10:38

      "не бояться поражений"
      так вот какая "структура игры" у Ромащенко, вывести клуб в пердив!)

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