Президент ФИФА ответил, заслужил ли Месси «Золотой мяч»-2023

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на вручение Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».
«Поздравляю Лионеля Месси. Это потрясающее достижение! Заслуженная награда после того, как он привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре.
Спасибо за то, что ты приносил столько счастья футбольным болельщикам по всему миру на протяжении всей своей замечательной карьеры», – написал Инфантино в соцсетях.
- Аргентинец получил награду в понедельник вечером в Париже.
- В голосовании он обогнал Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
- 8 «Золотых мячей» у одного футболиста – это абсолютный рекорд.
Источник: «Бомбардир»