Президент ФИФА ответил, заслужил ли Месси «Золотой мяч»-2023

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на вручение Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

«Поздравляю Лионеля Месси. Это потрясающее достижение! Заслуженная награда после того, как он привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре.

Спасибо за то, что ты приносил столько счастья футбольным болельщикам по всему миру на протяжении всей своей замечательной карьеры», – написал Инфантино в соцсетях.