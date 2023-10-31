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Президент ФИФА ответил, заслужил ли Месси «Золотой мяч»-2023

31 октября 2023, 17:51
1

Президент ФИФА Джанни Инфантино отреагировал на вручение Лионелю Месси восьмого «Золотого мяча».

«Поздравляю Лионеля Месси. Это потрясающее достижение! Заслуженная награда после того, как он привел сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре.

Спасибо за то, что ты приносил столько счастья футбольным болельщикам по всему миру на протяжении всей своей замечательной карьеры», – написал Инфантино в соцсетях.

  • Аргентинец получил награду в понедельник вечером в Париже.
  • В голосовании он обогнал Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
  • 8 «Золотых мячей» у одного футболиста – это абсолютный рекорд.

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Источник: «Бомбардир»
США. МЛС Интер Майами Аргентина Месси Лионель Инфантино Джанни
Комментарии (1)
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Игорь-Трифонов-google
1698823391
Золотые медали были в 2022 г, а сейчас 2023 г. Другой отмазки не нашлось?
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