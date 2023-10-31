Канчельскис: «Будем насиловать «Актобе», когда Слуцкий придет»

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого в «Актобе».

«Для «Актобе» будет беда, если Слуцкий станет их тренером. Но для «Тобола» будет хорошо. Будем насиловать «Актобе», когда Слуцкий придет.

Все может быть, но его тренерские успехи в ЦСКА – это другая история. Время всe покажет. Мне не интересно, станет он тренером или нет. Пускай он ходит, занимается своими делами», – сказал Канчельскис.