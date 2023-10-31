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  • Канчельскис: «Будем насиловать «Актобе», когда Слуцкий придет»

Канчельскис: «Будем насиловать «Актобе», когда Слуцкий придет»

31 октября 2023, 15:23
2

Генеральный директор «Тобола» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о возможном назначении Леонида Слуцкого в «Актобе».

«Для «Актобе» будет беда, если Слуцкий станет их тренером. Но для «Тобола» будет хорошо. Будем насиловать «Актобе», когда Слуцкий придет.

Все может быть, но его тренерские успехи в ЦСКА – это другая история. Время всe покажет. Мне не интересно, станет он тренером или нет. Пускай он ходит, занимается своими делами», – сказал Канчельскис.

  • По итогам чемпионата Казахстана-2023 «Актобе» занял третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков
  • Команда получила место в первом раунде отбора Лиги конференций на следующий сезон.
  • Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин».

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Источник: Metaratings
Казахстан. Премьер-лига Актобе Тобол Слуцкий Леонид Канчельскис Андрей
Комментарии (2)
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Fialet
1698770082
Ай, малатца, апустил бигимотта.
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Александр.Т.
1698770431
Скоро выгонят с фк Тобол, директора) результаты то не утешительные в ЧМ Казахстана
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