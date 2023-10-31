Слуцкий может возглавить «Актобе»

52-летний российский специалист Леонид Слуцкий является одним из кандидатов на пост главного тренера казахстанского клуба «Актобе».

По данным Meta-ratings.kz, экс-тренер сборной России наряду с наставником национальной команды Казахстана Магомедом Адиевым входит в число основных кандидатов на должность главного тренера команды в случае ухода нынешнего тренера Андрея Карповича.