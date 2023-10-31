Слуцкий может возглавить «Актобе»

52-летний российский специалист Леонид Слуцкий является одним из кандидатов на пост главного тренера казахстанского клуба «Актобе».
По данным Meta-ratings.kz, экс-тренер сборной России наряду с наставником национальной команды Казахстана Магомедом Адиевым входит в число основных кандидатов на должность главного тренера команды в случае ухода нынешнего тренера Андрея Карповича.
- По итогам чемпионата Казахстана-2023 «Актобе» занял третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков
- Команда получила место в первом раунде отбора Лиги конференций на следующий сезон.
- Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин».
Источник: Meta-ratings.kz