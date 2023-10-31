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Слуцкий может возглавить «Актобе»

31 октября 2023, 12:05
8

52-летний российский специалист Леонид Слуцкий является одним из кандидатов на пост главного тренера казахстанского клуба «Актобе».

По данным Meta-ratings.kz, экс-тренер сборной России наряду с наставником национальной команды Казахстана Магомедом Адиевым входит в число основных кандидатов на должность главного тренера команды в случае ухода нынешнего тренера Андрея Карповича.

  • По итогам чемпионата Казахстана-2023 «Актобе» занял третье место в турнирной таблице, набрав 50 очков
  • Команда получила место в первом раунде отбора Лиги конференций на следующий сезон.
  • Последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин».

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Источник: Meta-ratings.kz
Казахстан. Премьер-лига Актобе Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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PHILADELPHIA 2015
1698745227
ИНТЕРЕСНО ПОСМОТРЕТЬ НА РАБОТУ Л.В.СЛУЦКОГО В КАЗАХСТАНЕ.
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DOCTOR PENALTY
1698745704
)))
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Plyash
1698747347
Неужели этот неликвид ещё вызывает у кого-то интерес,как тренер...Одумайтесь.
Ответить
яцык
1698748091
А че уже никто не хочет смотреть как дзюбило фигачит?
Ответить
Цугундeр
1698749574
Цоб-цобе! И Актобе...)) Так он "больше на кошках заработает".)
Ответить
zigbert
1698759518
Он хорошо вписался в роль шоу мена, какая ему теперь тренерская работа.
Ответить
AZ
1698764053
Не надо никакие казахи ему... Отличное шоу пусть продолжает вести "Ну так нельзя б*я")))
Ответить
Дядя Серёжа
1698822473
Может чабаном? Так у него бараны разбегутся...
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