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    • Тухель прокомментировал скандал с Мазрауи, поддержавшим Палестину в конфликте с Израилем

    Тухель прокомментировал скандал с Мазрауи, поддержавшим Палестину в конфликте с Израилем

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель высказался о ситуации с Нуссаиром Мазрауи.

    • Марокканский футболист выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.
    • Немецкое издание Bild раскритиковало его, назвав «сторонником террора», а в Бундестаге допустили депортацию игрока из Германии.
    • В «Баварии» пообещали провести обстоятельную беседу с Мазрауи, после чего защитник перестал тренироваться с командой. Официальная причина его отсутствия – травма.

    «Это сложный вопрос. Я рад чeткому заявлению, которое сделал клуб. Я на 100% поддерживаю содержание этого заявления. Эта тема выходит далеко за рамки футбола.

    Конечно, я разговаривал с Мазрауи, потому что он мой игрок. Я не хочу вдаваться в подробности разговора. Мы также поговорили с Даниэлем Перецем – его семья и друзья находятся в Израиле. Это наш долг – поговорить с ним и понять, насколько сейчас для него актуален футбол.

    Как они взаимодействуют друг с другом? Раздевалка не зависит от религиозных и культурных различий, это всегда место, где вы мирно, дружно и по-товарищески работаете над достижением общей цели.

    Я очень верю в команду, во влияние раздевалки. Мы знаем, что вместе можно преодолеть сложные обстоятельства», – заявил Тухель.

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    Источник: Bayern & Germany

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