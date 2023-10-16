Защитника «Баварии» осудили за позицию по конфликту на Ближнем Востоке – его назвали «сторонником террора»

Немецкое издание Bild раскритиковало Нуссаира Мазрауи за поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.

Ранее защитник «Баварии» написал в соцсетях: «Они пытаются заставить нас замолчать. Это буквально: мы против мира». Также он опубликовал видео с палестинским флагом, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

В Bild считают, что марокканский футболист является сторонником террора.

«Бундеслига планирует провести акцию памяти жертв террора ХАМАС в ближайшем туре. Нормально ли, что в этот момент на поле будет игрок, который поддерживал этот террор? Массовую гибель невинных людей? Это было бы невыносимо!

Вот почему футболист «Баварии» Нуссаир Мазрауи должен четко дистанцироваться от кровавых деяний ХАМАС. И объяснить, почему он приветствует ненавистнические лозунги, призывающие к уничтожению Израиля.

Если Мазрауи откажется убедительно дистанцироваться от этого, он больше не должен играть в Бундеслиге. Также должны быть последствия от «Бавария», президенту которой, еврею Курту Ландауэру, однажды пришлось бежать от нацистов.

Футболисты не обязаны быть святыми, но они являются примерами для подражания для детей и молодежи. Хотят они этого или нет. Сторонник террора никогда не должен быть образцом для подражания», – говорится в статье Bild.