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    • Защитник «Баварии» выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем

    Защитник «Баварии» выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем

    Игрок «Баварии» Нуссаир Мазрауи поддержал Палестину.

    Защитник сборной Марокко опубликовал в соцсетях видео с палестинским флагом, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

    Также он написал: «Они пытаются заставить нас замолчать. Это буквально: мы против мира».

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
    • Число погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3,5 тысяч получили ранения.
    • Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25306

      bset 10 минут назад

      Бедолаги. Даже жалко немножко стало террористов

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