Защитник «Баварии» выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем

Бедолаги. Даже жалко немножко стало террористов
Игрок «Баварии» Нуссаир Мазрауи поддержал Палестину.
Защитник сборной Марокко опубликовал в соцсетях видео с палестинским флагом, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».
Также он написал: «Они пытаются заставить нас замолчать. Это буквально: мы против мира».
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
- Число погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3,5 тысяч получили ранения.
- Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения.