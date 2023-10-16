Защитник «Баварии» выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем

Игрок «Баварии» Нуссаир Мазрауи поддержал Палестину.

Защитник сборной Марокко опубликовал в соцсетях видео с палестинским флагом, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

Также он написал: «Они пытаются заставить нас замолчать. Это буквально: мы против мира».