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    • Игроку «Баварии» грозит депортация из Германии после слов в поддержку Палестины

    Игроку «Баварии» грозит депортация из Германии после слов в поддержку Палестины

    Йоханнес Штайнигер, депутат Бундестага, отреагировал на слова защитника «Баварии» Нуссаира Мазрауи.

    • Ранее защитник «Баварии» написал в соцсетях: «Они пытаются заставить нас замолчать. Это буквально: мы против мира». Также он опубликовал видео с палестинским флагом, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

    «Баварию» называли «еврейским клубом», и он не может допускать такие высказывания. «Бавария», пожалуйста, немедленно выгоните Мазрауи. Германия сделает все возможное, чтобы изгнать его страны», – написал Штайнигер в твиттере.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
    • Число погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3,5 тысяч получили ранения.
    • Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 14:36
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +14999

      Skull_Boy 56 минут назад

      Вот она европейская свобода слова

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      Рейтинг: +35678

      VVM1964 > Skull_Boy 36 минут назад

      Повторяю - поддержка террористов и призывы к уничтожению людей запрещены даже в демократических странах, а не только у нас !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1913

      GermanVo > VVM1964 14 минут назад

      А сколько евреи убили ракетными ударами мирного населения, и я сейчас даже не беру события последних 10 дней, называется терроризмом, или это другое?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1399

      Айболид 59 минут назад

      "Спорт вне политики" .ули .

      1
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