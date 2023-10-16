Игроку «Баварии» грозит депортация из Германии после слов в поддержку Палестины

Йоханнес Штайнигер, депутат Бундестага, отреагировал на слова защитника «Баварии» Нуссаира Мазрауи.
- Ранее защитник «Баварии» написал в соцсетях: «Они пытаются заставить нас замолчать. Это буквально: мы против мира». Также он опубликовал видео с палестинским флагом, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».
«Баварию» называли «еврейским клубом», и он не может допускать такие высказывания. «Бавария», пожалуйста, немедленно выгоните Мазрауи. Германия сделает все возможное, чтобы изгнать его страны», – написал Штайнигер в твиттере.
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
- Число погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3,5 тысяч получили ранения.
- Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения.
Источник: «Бомбардир»