Игроку «Баварии» грозит депортация из Германии после слов в поддержку Палестины

Йоханнес Штайнигер, депутат Бундестага, отреагировал на слова защитника «Баварии» Нуссаира Мазрауи.

Ранее защитник «Баварии» написал в соцсетях: «Они пытаются заставить нас замолчать. Это буквально: мы против мира». Также он опубликовал видео с палестинским флагом, в котором закадровый голос произносит в стиле молитвы: «Боже, помоги нашим угнетенным братьям из Палестины добиться победы. Пусть Бог проявит милосердие к погибшим, пусть Бог исцелит их раненых».

«Баварию» называли «еврейским клубом», и он не может допускать такие высказывания. «Бавария», пожалуйста, немедленно выгоните Мазрауи. Германия сделает все возможное, чтобы изгнать его страны», – написал Штайнигер в твиттере.