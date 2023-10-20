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«Бавария» выступила с заявлением по Мазрауи

20 октября 2023, 12:41
2

«Бавария» заявила, что защитник Нуссаир Мазрауи не принимал участие в тренировках команды из-за травмы, а не из-за постов с поддержкой Палестины, как сообщали СМИ ранее. Гендиректор клуба Ян-Кристиан Дризен отметил, что в ходе беседы футболист заявил об осуждении войны.

«Нуссаир Мазрауи убедительно заверил нас, что как миролюбивый человек он решительно отвергает террор и войну и никогда не хотел вызвать раздражение своими постами. «Бавария» осуждает нападение ХАМАС на Израиль», – сказал Дризен.

«Более того, я осуждаю весь терроризм и террористические организации», – добавил Мазрауи.

«Бавария» и Нуссаир Мазрауи решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Любого рода ненависит и насилию нет места в политической культуре Германии. «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль; ничто не оправдывает убийство детей и семей.

ФК «Бавария» считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Мазрауи останется в составе «Баварии», но он временно выбыл из игры из-за полученной травмы», – говорится также в заявлении клуба.

  • Марокканский футболист выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.
  • Встреча Мазрауи с руководством «Баварии» состоялась после его возвращения из национальной команды.

Источник: Официальный сайт «Баварии»
Германия. Бундеслига Бавария Мазрауи Нуссаир
Комментарии (2)
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SLADE2019
1697800411
Кино и немцы. Все в принципе осуждают терроризм и терорганизации, но ни игрок, ни клуб не выразили свое отношение к конкретной организации.
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Fialet
1697800973
Нагнули ораба. Позорище .
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