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    «Бавария» выступила с заявлением по Мазрауи

    «Бавария» заявила, что защитник Нуссаир Мазрауи не принимал участие в тренировках команды из-за травмы, а не из-за постов с поддержкой Палестины, как сообщали СМИ ранее. Гендиректор клуба Ян-Кристиан Дризен отметил, что в ходе беседы футболист заявил об осуждении войны.

    «Нуссаир Мазрауи убедительно заверил нас, что как миролюбивый человек он решительно отвергает террор и войну и никогда не хотел вызвать раздражение своими постами. «Бавария» осуждает нападение ХАМАС на Израиль», – сказал Дризен.

    «Более того, я осуждаю весь терроризм и террористические организации», – добавил Мазрауи.

    «Бавария» и Нуссаир Мазрауи решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Любого рода ненависит и насилию нет места в политической культуре Германии. «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль; ничто не оправдывает убийство детей и семей.

    ФК «Бавария» считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Мазрауи останется в составе «Баварии», но он временно выбыл из игры из-за полученной травмы», – говорится также в заявлении клуба.

    • Марокканский футболист выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.
    • Встреча Мазрауи с руководством «Баварии» состоялась после его возвращения из национальной команды.

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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