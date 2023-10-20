«Бавария» выступила с заявлением по Мазрауи

«Бавария» заявила, что защитник Нуссаир Мазрауи не принимал участие в тренировках команды из-за травмы, а не из-за постов с поддержкой Палестины, как сообщали СМИ ранее. Гендиректор клуба Ян-Кристиан Дризен отметил, что в ходе беседы футболист заявил об осуждении войны.

«Нуссаир Мазрауи убедительно заверил нас, что как миролюбивый человек он решительно отвергает террор и войну и никогда не хотел вызвать раздражение своими постами. «Бавария» осуждает нападение ХАМАС на Израиль», – сказал Дризен.

«Более того, я осуждаю весь терроризм и террористические организации», – добавил Мазрауи.

«Бавария» и Нуссаир Мазрауи решительно выступают против переноса ближневосточного конфликта и его насилия в Германию, которая привержена миру. Любого рода ненависит и насилию нет места в политической культуре Германии. «Бавария» поддерживает еврейскую общину Германии и Израиль; ничто не оправдывает убийство детей и семей.

ФК «Бавария» считает, что футбол должен раскрыть свою силу примирения между разными культурами, особенно в самые трудные моменты. Мазрауи останется в составе «Баварии», но он временно выбыл из игры из-за полученной травмы», – говорится также в заявлении клуба.