«Бавария» наказала футболиста после его поддержки Палестины

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи отсутствовал на сегодняшней тренировке команды. Предполагается, что это связано с поддержкой Палестины.
Вчера, 18 октября, марокканец встретился с руководством мюнхенского клуба и обсудил позицию по поводу последних событий.
15 октября Мазрауи выступил с поддержкой Палестины. Защитник сообщил, что представители сборной Марокко готовы пожертвовать пострадавшим все бонусы за матчи до Кубка Африки.
- Мазрауи перешел в «Баварию» из «Аякса» в июле 2022 года на правах свободного агента.
- Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2026 года.
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