«Бавария» наказала футболиста после его поддержки Палестины

Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи отсутствовал на сегодняшней тренировке команды. Предполагается, что это связано с поддержкой Палестины.

Вчера, 18 октября, марокканец встретился с руководством мюнхенского клуба и обсудил позицию по поводу последних событий.

15 октября Мазрауи выступил с поддержкой Палестины. Защитник сообщил, что представители сборной Марокко готовы пожертвовать пострадавшим все бонусы за матчи до Кубка Африки.