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    • «Бавария» наказала футболиста после его поддержки Палестины

    «Бавария» наказала футболиста после его поддержки Палестины

    Защитник «Баварии» Нуссаир Мазрауи отсутствовал на сегодняшней тренировке команды. Предполагается, что это связано с поддержкой Палестины.

    Вчера, 18 октября, марокканец встретился с руководством мюнхенского клуба и обсудил позицию по поводу последних событий.

    15 октября Мазрауи выступил с поддержкой Палестины. Защитник сообщил, что представители сборной Марокко готовы пожертвовать пострадавшим все бонусы за матчи до Кубка Африки.

    • Мазрауи перешел в «Баварию» из «Аякса» в июле 2022 года на правах свободного агента.
    • Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2026 года.

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    Источник: Bild

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    Сегодня, 14:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +388

      fadda 30 минут назад

      Э, новостник, как наказала то? Понаберут пассажиров, потом додумывай сам...

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