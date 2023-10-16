В «Баварии» отреагировали на высказывания Мазрауи, поддержавшего Палестину в конфликте с Израилем

«Бавария» дала комментарий по поводу резонансных заявлений защитника Нуссаира Мазрауи.

Марокканский футболист выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.

Немецкое издание Bild раскритиковало его, назвав «сторонником террора».

В Бундестаге допустили депортацию игрока из Германии.

«Бавария» незамедлительно связалась с Нуссаиром Мазрауи после его публикаций в соцсетях в воскресенье.

В настоящее время футболист находится в Африке в расположении сборной Марокко. С ним после возвращения планируется обстоятельная личная беседа с участием руководства мюнхенского клуба.

Несмотря ни на что, все, включая каждого сотрудника и каждого игрока, знают, какие ценности отстаивает «Бавария».

Мы публично и недвусмысленно выразили это в сообщении, опубликованном после террористической атаки на Израиль. Мы обеспокоены судьбой наших друзей в Израиле и солидарны с ними.

В то же время мы надеемся на мирное сосуществование всех людей на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении «Баварии».