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    • В «Баварии» отреагировали на высказывания Мазрауи, поддержавшего Палестину в конфликте с Израилем

    В «Баварии» отреагировали на высказывания Мазрауи, поддержавшего Палестину в конфликте с Израилем

    «Бавария» дала комментарий по поводу резонансных заявлений защитника Нуссаира Мазрауи.

    • Марокканский футболист выступил в поддержку Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.
    • Немецкое издание Bild раскритиковало его, назвав «сторонником террора».
    • В Бундестаге допустили депортацию игрока из Германии.

    «Бавария» незамедлительно связалась с Нуссаиром Мазрауи после его публикаций в соцсетях в воскресенье.

    В настоящее время футболист находится в Африке в расположении сборной Марокко. С ним после возвращения планируется обстоятельная личная беседа с участием руководства мюнхенского клуба.

    Несмотря ни на что, все, включая каждого сотрудника и каждого игрока, знают, какие ценности отстаивает «Бавария».

    Мы публично и недвусмысленно выразили это в сообщении, опубликованном после террористической атаки на Израиль. Мы обеспокоены судьбой наших друзей в Израиле и солидарны с ними.

    В то же время мы надеемся на мирное сосуществование всех людей на Ближнем Востоке», – говорится в заявлении «Баварии».

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • В ответ израильские силы начали наносить авиационные удары по сектору Газа.
    • Число погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3,5 тысяч получили ранения.
    • Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения.

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    Источник: Bayern & Germany

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +418

      orlovcar 59 минут назад

      Число погибших в Израиле достигло 1 400 человек, более 3,5 тысяч получили ранения.
      Число погибших при ударах по сектору Газа палестинцев превысило 2 600, 9 200 человек получили ранения. Все мы видим кто на самом деле террористическое гос-во

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      r0ss1 > orlovcar 27 минут назад

      Ты идешь с другом по улице, на вас напало 7 чел, вы дали сдачу. В итоге с вашей стороны 2 чел получили ранение, с их стороны 7 чел. Все мы видим кто на самом деле хулиганы и бандиты.

      1
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      Рейтинг: +3493

      alefreddy 1 час назад

      подкушают его да и отцепят ведь спорт и у них и политика

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