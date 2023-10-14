Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Кайратом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по итогам товарищеского матча с «Кайратом» (2:2).

«Что касается качества игры, мне не очень понравился первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме играли неплохо. Нужно забивать, а так, в принципе, думаю, что хороший матч при большом стечении публики. Хорошо поддерживали, хорошая атмосфера была, результат, думаю, никого особо не расстроил – все остались довольны и результатом, и количеством забитых мячей. Этап подготовки прошeл, будем готовиться к возобновлению чемпионата.

Что именно не понравилось в первом тайме? Мне не нравилось, как мы играли в обороне в первом тайме. Что касается атаки, качество и контроль были не на том уровне, на котором нам хотелось бы. Во втором тайме было лучше.

Результат ничейный, но если говорить о качестве и количестве созданных моментов, насколько сегодня я доволен? Доволен, особенно вторым таймом. Качеством доволен, обидно, что пропустили со стандарта. Что касается атаки и контроля, второй тайм был хорош», – сказал тренер.