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Семак прокомментировал ничью «Зенита» с «Кайратом»

14 октября 2023, 20:00
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий по итогам товарищеского матча с «Кайратом» (2:2).

«Что касается качества игры, мне не очень понравился первый тайм в нашем исполнении. Во втором тайме играли неплохо. Нужно забивать, а так, в принципе, думаю, что хороший матч при большом стечении публики. Хорошо поддерживали, хорошая атмосфера была, результат, думаю, никого особо не расстроил – все остались довольны и результатом, и количеством забитых мячей. Этап подготовки прошeл, будем готовиться к возобновлению чемпионата.

Что именно не понравилось в первом тайме? Мне не нравилось, как мы играли в обороне в первом тайме. Что касается атаки, качество и контроль были не на том уровне, на котором нам хотелось бы. Во втором тайме было лучше.

Результат ничейный, но если говорить о качестве и количестве созданных моментов, насколько сегодня я доволен? Доволен, особенно вторым таймом. Качеством доволен, обидно, что пропустили со стандарта. Что касается атаки и контроля, второй тайм был хорош», – сказал тренер.

  • «Зенит» дважды уступал в счете.
  • Команда идет в РПЛ 3-й.
  • Впереди у нее матч 12-го тура против «Крыльев Советов» (22 октября).

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Источник: официальный сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Зенит Кайрат Семак Сергей
Комментарии (2)
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Бриг
1697314211
Года 2-3 назад играли с Кайратом еще при Аршавине (в Кайрате) легко. Уровень был несопоставим...
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paracetamol
1697368256
Реализация никакая, можно сказать керовая. Бразилы поперек поля мяч гоняют, а вперед передачи не дают! Играют как любители мячик погонять!
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