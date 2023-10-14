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Булыкин назвал открытие и разочарование среди тренеров РПЛ

14 октября 2023, 16:08
4

Дмитрий Булыкин выделил двух тренеров РПЛ, которые его удивили и разочаровали по итогам первой трети сезона.

– Кто из тренеров стал открытием первой трети чемпионата или, наоборот, разочарованием?

– Открытием, наверное, Осинькин. Разочарованием – Абаскаль.

– Почему Осинькин только сейчас?

– Я не помню, чтобы «Крылья Советов» шли на втором месте. Учитывая потери, учитывая, что в прошлом сезоне команда бились за то, чтобы не вылететь из РПЛ.

В этом сезоне практически тот же состав бьется за второе место. Чтобы создать такую атмосферу в команде и так мотивировать ребят, нужен хороший тренерский штаб.

– «Крылья» на дистанции чемпионата могут бороться хотя бы за тройку?

– Нет, они не будут бороться за тройку. Хороший старт чемпионата, уверенность, которую дали победы на старте, и атмосфера в команде – все это вместе позволило им идти вверху, но чуть позже все встанет на свои места.

– Чем именно разочаровал Абаскаль?

– Результатами и атмосферой в команде, непониманием, что делать и некоторыми недовольными футболистами. Все это говорит о том, что очень тяжело будет стабилизировать ситуацию.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Спартак Булыкин Дмитрий Осинькин Игорь Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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Garrincha58
1697290036
Булбыкин ты наверное откуда то свалился какой у Самары тот же состав у них забрали Коваленко Глушенкова Пиняева Сарвели Барач Соколов Хубулов Липовой пол состава, а Осинькин всё на коне
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vek410
1697291989
сразу видно, что человек только языком чешет. весь костяк разбили как обычно у крылышек, а он "тем же составом играют"
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BoevStas1
1697295203
Всем Абаскаль покоя не даёт)))уже даже не смешно чмошники какие то...Поговорите о Федотове,Личке и тд.За Семака например...У них не лучше дела если ещё кубок учесть.
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Fialet
1697300873
Булькин флюгер, что на данный момент модно, то и говорит.
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