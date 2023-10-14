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    • Булыкин назвал открытие и разочарование среди тренеров РПЛ

    Булыкин назвал открытие и разочарование среди тренеров РПЛ

    Дмитрий Булыкин выделил двух тренеров РПЛ, которые его удивили и разочаровали по итогам первой трети сезона.

    – Кто из тренеров стал открытием первой трети чемпионата или, наоборот, разочарованием?

    – Открытием, наверное, Осинькин. Разочарованием – Абаскаль.

    – Почему Осинькин только сейчас?

    – Я не помню, чтобы «Крылья Советов» шли на втором месте. Учитывая потери, учитывая, что в прошлом сезоне команда бились за то, чтобы не вылететь из РПЛ.

    В этом сезоне практически тот же состав бьется за второе место. Чтобы создать такую атмосферу в команде и так мотивировать ребят, нужен хороший тренерский штаб.

    – «Крылья» на дистанции чемпионата могут бороться хотя бы за тройку?

    – Нет, они не будут бороться за тройку. Хороший старт чемпионата, уверенность, которую дали победы на старте, и атмосфера в команде – все это вместе позволило им идти вверху, но чуть позже все встанет на свои места.

    – Чем именно разочаровал Абаскаль?

    – Результатами и атмосферой в команде, непониманием, что делать и некоторыми недовольными футболистами. Все это говорит о том, что очень тяжело будет стабилизировать ситуацию.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2270

      Fialet 17 минут назад

      Булькин флюгер, что на данный момент модно, то и говорит.

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      Рейтинг: +200

      BoevStas1 1 час назад

      Всем Абаскаль покоя не даёт)))уже даже не смешно чмошники какие то...Поговорите о Федотове,Личке и тд.За Семака например...У них не лучше дела если ещё кубок учесть.

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      Рейтинг: +330

      vek410 2 часа назад

      сразу видно, что человек только языком чешет. весь костяк разбили как обычно у крылышек, а он "тем же составом играют"

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      Рейтинг: +18066

      Garrincha58 3 часа назад

      Булбыкин ты наверное откуда то свалился какой у Самары тот же состав у них забрали Коваленко Глушенкова Пиняева Сарвели Барач Соколов Хубулов Липовой пол состава, а Осинькин всё на коне

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