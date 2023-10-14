Булыкин назвал открытие и разочарование среди тренеров РПЛ

Дмитрий Булыкин выделил двух тренеров РПЛ, которые его удивили и разочаровали по итогам первой трети сезона.
– Кто из тренеров стал открытием первой трети чемпионата или, наоборот, разочарованием?
– Открытием, наверное, Осинькин. Разочарованием – Абаскаль.
– Почему Осинькин только сейчас?
– Я не помню, чтобы «Крылья Советов» шли на втором месте. Учитывая потери, учитывая, что в прошлом сезоне команда бились за то, чтобы не вылететь из РПЛ.
В этом сезоне практически тот же состав бьется за второе место. Чтобы создать такую атмосферу в команде и так мотивировать ребят, нужен хороший тренерский штаб.
– «Крылья» на дистанции чемпионата могут бороться хотя бы за тройку?
– Нет, они не будут бороться за тройку. Хороший старт чемпионата, уверенность, которую дали победы на старте, и атмосфера в команде – все это вместе позволило им идти вверху, но чуть позже все встанет на свои места.
– Чем именно разочаровал Абаскаль?
– Результатами и атмосферой в команде, непониманием, что делать и некоторыми недовольными футболистами. Все это говорит о том, что очень тяжело будет стабилизировать ситуацию.