Булыкин назвал открытие и разочарование среди тренеров РПЛ

Дмитрий Булыкин выделил двух тренеров РПЛ, которые его удивили и разочаровали по итогам первой трети сезона.

– Кто из тренеров стал открытием первой трети чемпионата или, наоборот, разочарованием?

– Открытием, наверное, Осинькин. Разочарованием – Абаскаль.

– Почему Осинькин только сейчас?

– Я не помню, чтобы «Крылья Советов» шли на втором месте. Учитывая потери, учитывая, что в прошлом сезоне команда бились за то, чтобы не вылететь из РПЛ.

В этом сезоне практически тот же состав бьется за второе место. Чтобы создать такую атмосферу в команде и так мотивировать ребят, нужен хороший тренерский штаб.

– «Крылья» на дистанции чемпионата могут бороться хотя бы за тройку?

– Нет, они не будут бороться за тройку. Хороший старт чемпионата, уверенность, которую дали победы на старте, и атмосфера в команде – все это вместе позволило им идти вверху, но чуть позже все встанет на свои места.

– Чем именно разочаровал Абаскаль?

– Результатами и атмосферой в команде, непониманием, что делать и некоторыми недовольными футболистами. Все это говорит о том, что очень тяжело будет стабилизировать ситуацию.