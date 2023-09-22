Ерохин считается легионером в заявке «Зенита»: объясняем, почему это так

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему полузащитник Александр Ерохин был отзаявлен из РПЛ.

«Это абсолютно технический момент, связанный с тем, что в нашей заявке на сезон он считается легионером. Поэтому таким образом мы освободили это место.

Странная ситуация, что игрок, выступающий за сборную России, является легионером в общей заявке. Поэтому мы просто освободили место на всякий случай, чтобы у нас была дополнительная возможность дозаявить кого-то из иностранцев», – сказал Семак.

Почему Ерохин считается легионером?

Согласно регламенту РПЛ, Ерохин не является «доморощенным» футболистом, поскольку в возрасте с 14 до 21 года он провел менее 36 месяцев в заявках российских клубов.

Ерохин после выпуска из академии «Локомотива» перешел в молдавский «Шериф» в 2008 году, а в 2011 году уехал обратно в Россию.