Ерохин считается легионером в заявке «Зенита»: объясняем, почему это так

Это пздц !
Страна бесправия, что хотим то и сделаем.
Клаудиньо и Фернандес россияне , а Ерохин легионер.
Блдь, как у вас это в голове всё складывается.
В натуре страна - дураков !
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему полузащитник Александр Ерохин был отзаявлен из РПЛ.
«Это абсолютно технический момент, связанный с тем, что в нашей заявке на сезон он считается легионером. Поэтому таким образом мы освободили это место.
Странная ситуация, что игрок, выступающий за сборную России, является легионером в общей заявке. Поэтому мы просто освободили место на всякий случай, чтобы у нас была дополнительная возможность дозаявить кого-то из иностранцев», – сказал Семак.
Почему Ерохин считается легионером?
Согласно регламенту РПЛ, Ерохин не является «доморощенным» футболистом, поскольку в возрасте с 14 до 21 года он провел менее 36 месяцев в заявках российских клубов.
Ерохин после выпуска из академии «Локомотива» перешел в молдавский «Шериф» в 2008 году, а в 2011 году уехал обратно в Россию.