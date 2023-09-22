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    • Ерохин считается легионером в заявке «Зенита»: объясняем, почему это так

    Ерохин считается легионером в заявке «Зенита»: объясняем, почему это так

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему полузащитник Александр Ерохин был отзаявлен из РПЛ.

    «Это абсолютно технический момент, связанный с тем, что в нашей заявке на сезон он считается легионером. Поэтому таким образом мы освободили это место.

    Странная ситуация, что игрок, выступающий за сборную России, является легионером в общей заявке. Поэтому мы просто освободили место на всякий случай, чтобы у нас была дополнительная возможность дозаявить кого-то из иностранцев», – сказал Семак.

    Почему Ерохин считается легионером?

    Согласно регламенту РПЛ, Ерохин не является «доморощенным» футболистом, поскольку в возрасте с 14 до 21 года он провел менее 36 месяцев в заявках российских клубов.

    Ерохин после выпуска из академии «Локомотива» перешел в молдавский «Шериф» в 2008 году, а в 2011 году уехал обратно в Россию.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:56
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16293

      Алексей З 14 минут назад

      Это пздц !
      Страна бесправия, что хотим то и сделаем.
      Клаудиньо и Фернандес россияне , а Ерохин легионер.
      Блдь, как у вас это в голове всё складывается.
      В натуре страна - дураков !

      0
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      Рейтинг: +19942

      ilichkadr 34 минуты назад

      Если не является «доморощенным» футболистом, то он стал иностранцем?
      P.S. Что курили писарчуки регламента РПЛ!?

      0
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      Рейтинг: +14953

      Skull_Boy 43 минуты назад

      Да хватит уже гнать заигран на официальном уровне за сборную, как и Марио, уже не считается легионером и очередная проплата от Газа

      0
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      Рейтинг: +6922

      Давид59 59 минут назад

      Ага! Воспитанник Локомотива. Так надо его в воскресенье в старт. Есть "правило бывших". Шутка.

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