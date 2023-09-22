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  • Ерохин считается легионером в заявке «Зенита»: объясняем, почему это так

Ерохин считается легионером в заявке «Зенита»: объясняем, почему это так

22 сентября 2023, 12:56
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему полузащитник Александр Ерохин был отзаявлен из РПЛ.

«Это абсолютно технический момент, связанный с тем, что в нашей заявке на сезон он считается легионером. Поэтому таким образом мы освободили это место.

Странная ситуация, что игрок, выступающий за сборную России, является легионером в общей заявке. Поэтому мы просто освободили место на всякий случай, чтобы у нас была дополнительная возможность дозаявить кого-то из иностранцев», – сказал Семак.

Почему Ерохин считается легионером?

Согласно регламенту РПЛ, Ерохин не является «доморощенным» футболистом, поскольку в возрасте с 14 до 21 года он провел менее 36 месяцев в заявках российских клубов.

Ерохин после выпуска из академии «Локомотива» перешел в молдавский «Шериф» в 2008 году, а в 2011 году уехал обратно в Россию.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Ерохин Александр Семак Сергей
Комментарии (8)
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Давид59
1695377220
Ага! Воспитанник Локомотива. Так надо его в воскресенье в старт. Есть "правило бывших". Шутка.
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Skull_Boy
1695378127
Да хватит уже гнать заигран на официальном уровне за сборную, как и Марио, уже не считается легионером и очередная проплата от Газа
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ilichkadr
1695378680
Если не является «доморощенным» футболистом, то он стал иностранцем? P.S. Что курили писарчуки регламента РПЛ!?
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saf05
1695383582
Они же там в Газпроме все обдолбаные, нанюхались газа.
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шахта Заполярная
1695390356
Скоро все российские игроки в бом же клупе будут легионеры, а бразилы россияне. Первый шар уже брошен, рфс молчит, и будут молчать все, иначе отключат "газ". Страна непуганых идиотов.
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МАН. Ю
1695397668
Да п.... Ы они там все.
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Spirit_78
1695401654
Казахи, белорусы, армяне, киргизы не считаются легионерами, а россиянин, который играл за сборную и участвовал в ЧМ-2018 - легионер. Парадокс.
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