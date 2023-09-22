Семак объяснил исключение Ерохина из заявки «Зенита» на РПЛ

Ерохин отработаный материал. Скорости нет, не фига нет.
Пусть лавку полирует на пенсии.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил решение исключить полузащитника Александра Ерохина из заявки команды на сезон РПЛ.
«Заявка Ерохина за вторую команду – абсолютно технический момент.
Ерохин – один из самых уважаемых игроков нашей команды, своей работой он заслужил уважение тренеров и футболистов. Он заслужил капитанскую повязку в прошлом матче», – сказал Семак.
- Ерохин в «Зените» с 2017 года.
- При нем команда взяла 5 чемпионств подряд.
- Контракт Ерохина с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года.