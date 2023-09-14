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    • Депутат Терюшков раскритиковал Карпина, назвав его действия вражескими

    Депутат Терюшков раскритиковал Карпина, назвав его действия вражескими

    Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    После матча с Катаром (1:1) Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    «РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив на должность главного тренера сборной России по футболу. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную сборную, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует игроков внутри команды и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола.

    Как эти действия, больше похожие на вражеские, оценивают в РФС, мы можем узнать из ближайших пресс-релизов союза.

    Очень ответственный и интересный этап в истории российского футбола. Хоккей, к примеру, дал четкий ответ транснациональной политической корпорации ИИХФ, блестяще пройдя тест на соответствие государственной политике нашей страны», – сказал Терюшков.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +21

      TESters 58 секунд назад

      Идиот терюшков в своем стиле)))и смех и грех))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6874

      Давид59 14 минут назад

      Я не врубаюсь, а чем наш хоккей от футбола отличается. Тоже ото всюду выкинули. Тест какой-то прошли. Это он о суперсерии с белорусами?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +428

      Napaleon Banapart 19 минут назад

      Эстонец Карпин ))) Это не так страшно как заседающие во власти британцы киприоты болгары и другая нечисть.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3171

      фанат джигурды 1 час назад

      У депутата Терюшкова
      Ума, как у сидетеля горшкова.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Икстоляникс-Нибиру-vkonta 1 час назад

      У Флика оригинальные методы тренировок, посмотрел докфильм на Амазон о Мундиале в Катаре; пример с гусями впечатляет, его надо пригласить тренировать сборную России по футболу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10017

      САДЫЧОК 1 час назад

      Терюшков твои возражения вражеские, так как уехав, игроки получат наибольшее мастерство и соответственно , будут лучше играть , за нашу сборную ! Все остальное. только во вред сборной России.

      2
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      Рейтинг: +24234

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 22 минуты назад

      Самые большие вредители заседают именно там, принимая антинародные законы и сидя на шее у народа !!! (((

      0
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      Рейтинг: +2429

      CSKA471 1 час назад

      Лучше бы дюсш развивали, только п…ть горазды да других винить и оскорблять

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      Рейтинг: +91

      ramblernasheveverything 2 часа назад

      Прикольно.А раньше Бомба дала бы такой заголовок --В Госдуме раскритиковали Карпина, назвав его действия вражескими

      0
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