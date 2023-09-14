Депутат Терюшков раскритиковал Карпина, назвав его действия вражескими

Депутат Госдумы Роман Терюшков отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина.

После матча с Катаром (1:1) Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

«РФС оказал доверие эстонцу Карпину, пригласив на должность главного тренера сборной России по футболу. Карпин разгулялся на этом посту на славу: призывает наших спортсменов к переходу в недружественные России страны, разваливает национальную сборную, вызывая в нее по 50 человек, демотивирует игроков внутри команды и снижает позитивный настрой в отношении отечественного футбола.

Как эти действия, больше похожие на вражеские, оценивают в РФС, мы можем узнать из ближайших пресс-релизов союза.

Очень ответственный и интересный этап в истории российского футбола. Хоккей, к примеру, дал четкий ответ транснациональной политической корпорации ИИХФ, блестяще пройдя тест на соответствие государственной политике нашей страны», – сказал Терюшков.