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    • «Кто может – уезжайте из РПЛ»: Карпин дал совет российским футболистам

    «Кто может – уезжайте из РПЛ»: Карпин дал совет российским футболистам

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

    «Против Катара другая интенсивность, чем в чемпионате домашнем, работать надо, работать прежде всего в клубах.

    Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная.

    Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать как тренеру. Можно критиковать сборную. Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет», – заявил Карпин.

    • Сборная России сыграла вничью с Катаром (1:1) в товарищеском матче.
    • Россия спаслась от поражения на 90-й минуте.
    • Национальная команда ни разу не победила в 3 сентябрьских матчах.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    12.09.2023 23:25
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +22173

      derrik2000 1 час назад

      И эта чухонская падаль - главный тренер сборной России по футболу???((((

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