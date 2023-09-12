«Кто может – уезжайте из РПЛ»: Карпин дал совет российским футболистам

Главный тренер сборной России Валерий Карпин посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Против Катара другая интенсивность, чем в чемпионате домашнем, работать надо, работать прежде всего в клубах.

Все говорят, что уровень чемпионата упал, для этого не надо сборную смотреть. Проблема с мотивацией тоже присутствует, но она не основная.

Надо продолжать работать с этими игроками, надо мотивировать как тренеру. Можно критиковать сборную. Уезжать из РПЛ? Кто может уехать – уезжайте, даю совет», – заявил Карпин.