Участник ЧМ-2018 Кутепов рассказал, почему принял предложение из Второй лиги

Новичок «Велеса» Илья Кутепов объяснил свой выбор в пользу московского клуба.

– «Важно выбрать оптимальный вариант», – ваша цитата. «Велес» – тот самый?

– Да, оказался оптимальным вариантом. Во-первых, когда я находился в поиске клуба, у меня в Москве запустился бизнес-проект, и для его развития мне нужно быть здесь и все контролировать.

Во-вторых, в июле родился третий ребенок, и мне хотелось бы чаще его видеть. Семья тоже сыграла важную роль в принятии решения.

В предложении от «Велеса» сошлось все. В том числе интерес тренера Евгения Бушманова, с которым я уже работал в «Спартаке-2», возможность заниматься любимым делом – играть в футбол и при этом находиться в Москве.

– В июле вы говорили о предложениях из РПЛ и Первой лиги. Чем они не устроили?

– Да, были конкретные предложения из Первой лиги, с клубами РПЛ тоже общались. Плюс варианты за границей: Турция, Казахстан, армянский «Пюник» выходил на переговоры. В каких-то случаях дело не дошло до конкретики, в других я сам отказался.

Повторюсь: когда родился сын и запустился бизнес-проект, я стал искать вариант, подходящий в том числе с этих точек зрения. При этом буду выкладываться за «Велес» на сто процентов – в этом можно не сомневаться.