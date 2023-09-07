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    • Участник ЧМ-2018 Кутепов рассказал, почему принял предложение из Второй лиги

    Участник ЧМ-2018 Кутепов рассказал, почему принял предложение из Второй лиги

    Новичок «Велеса» Илья Кутепов объяснил свой выбор в пользу московского клуба.

    – «Важно выбрать оптимальный вариант», – ваша цитата. «Велес» – тот самый?

    – Да, оказался оптимальным вариантом. Во-первых, когда я находился в поиске клуба, у меня в Москве запустился бизнес-проект, и для его развития мне нужно быть здесь и все контролировать.

    Во-вторых, в июле родился третий ребенок, и мне хотелось бы чаще его видеть. Семья тоже сыграла важную роль в принятии решения.

    В предложении от «Велеса» сошлось все. В том числе интерес тренера Евгения Бушманова, с которым я уже работал в «Спартаке-2», возможность заниматься любимым делом – играть в футбол и при этом находиться в Москве.

    – В июле вы говорили о предложениях из РПЛ и Первой лиги. Чем они не устроили?

    – Да, были конкретные предложения из Первой лиги, с клубами РПЛ тоже общались. Плюс варианты за границей: Турция, Казахстан, армянский «Пюник» выходил на переговоры. В каких-то случаях дело не дошло до конкретики, в других я сам отказался.

    Повторюсь: когда родился сын и запустился бизнес-проект, я стал искать вариант, подходящий в том числе с этих точек зрения. При этом буду выкладываться за «Велес» на сто процентов – в этом можно не сомневаться.

    • «Велес» выступает во Второй лиге.
    • Кутепов был свободным агентом. В июне он покинул «Торпедо».
    • Сообщалось, что его зарплата в «Велесе» составит около 300 тысяч рублей в месяц.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 11:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14915

      playsh 6 часов назад

      Всё правильно сказал,но самое главное - где ты ещё 300 000 сможешь заработать честно в месяц со своим значком ЗМС?

      0
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      Рейтинг: +3944

      acor94 7 часов назад

      Хорошая зарплата, желаю такую всем футболистам рпл, тогда не придётся тратить гос бюджет)

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