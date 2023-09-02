Кутепов выбрал новую команду: он будет зарабатывать в 60 раз меньше, чем в «Спартаке»

Бывший центральный защитник сборной России Илья Кутепов определился с новым клубом.

В скором времени 30-летний футболист присоединится к «Велесу».

Его зарплата составит около 300 тысяч рублей в месяц. «Первый спорт» обратил внимание, что в «Спартаке» Кутепов зарабатывал в 60 раз больше.