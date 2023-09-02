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    • Кутепов выбрал новую команду: он будет зарабатывать в 60 раз меньше, чем в «Спартаке»

    Кутепов выбрал новую команду: он будет зарабатывать в 60 раз меньше, чем в «Спартаке»

    Бывший центральный защитник сборной России Илья Кутепов определился с новым клубом.

    В скором времени 30-летний футболист присоединится к «Велесу».

    Его зарплата составит около 300 тысяч рублей в месяц. «Первый спорт» обратил внимание, что в «Спартаке» Кутепов зарабатывал в 60 раз больше.

    • «Велес» выступает во Второй лиге.
    • Кутепов – свободный агент. В июне он покинул «Торпедо».

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    Источник: Sport24

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    02.09.2023 16:03
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1320

      k611 2 сентября, 18:26

      Так неплохо сыграть на ЧМ и затем пойти в карьерном отношении не на повышение, а на понижение. Ему надо было играть в паре с опытным и надёжным центральным защитником, но в Спартаке такого не оказалось. Могла карьера у игрока сложиться совсем по другому.

      0
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      Рейтинг: +6207

      fakeid 2 сентября, 17:15

      это тот, кто 3 литра геля для волос ежедневно изводил на свою причёску? ему денег-то хватит?

      1
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      Рейтинг: +3181

      alefreddy 2 сентября, 17:02

      да покатился ЗМС по наклонной

      3
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      ...
      Рейтинг: +22156

      derrik2000 > alefreddy 2 сентября, 17:19

      "да покатился ЗМС по наклонной"

      "Его зарплата составит около 300 тысяч рублей в месяц."

      Ага. Даже ниже прожиточного минимума.
      Дотацию от государства, наверное, будет получать. )))))))))))))))

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