Кутепов выбрал новую команду: он будет зарабатывать в 60 раз меньше, чем в «Спартаке»

Так неплохо сыграть на ЧМ и затем пойти в карьерном отношении не на повышение, а на понижение. Ему надо было играть в паре с опытным и надёжным центральным защитником, но в Спартаке такого не оказалось. Могла карьера у игрока сложиться совсем по другому.
Бывший центральный защитник сборной России Илья Кутепов определился с новым клубом.
В скором времени 30-летний футболист присоединится к «Велесу».
Его зарплата составит около 300 тысяч рублей в месяц. «Первый спорт» обратил внимание, что в «Спартаке» Кутепов зарабатывал в 60 раз больше.
- «Велес» выступает во Второй лиге.
- Кутепов – свободный агент. В июне он покинул «Торпедо».