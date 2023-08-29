Гончаренко прокомментировал поражение «Урала» от «Рубина»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко подвел итоги проигранного матча с «Рубином».

Команды встречались в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Казанцы дома победили со счетом 2:1.

Для «Урала» это 2-е поражение подряд.

– Можно было что‑то выжить из тех моментов, которые у нас были. Наверное, подвела реализация.

– В конце матча защитник «Урала» получил повреждение и команде пришлось доигрывать в меньшинстве. Не жалеете, что все замены уже были сделаны?

– Нет, конечно. Когда ты проводишь кубковый матч, игры [идут] через два дня на третий, ты должен проводить ротацию. Давать игровое время надо. Ни о чем жалеть не приходится, кроме травмы.

Вторичный турнир? Давайте переключимся на чемпионат, а уже потом вернемся к кубку.