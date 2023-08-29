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    Фонбет Кубок России. «Рубин» дома победил «Урал» (2:1)

    «Рубин» на своем поле обыграл «Урал» со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

    За казанцев забивали Рустам Ашурматов и Егор Тесленко, у гостей отличился Андрей Егорычев.

    «Рубин» одержал первую победу в новом розыгрыше Кубка, догнав в таблице «Урал» и «Ростов». У всех трех команд по 3 очка. Лидирует «Локомотив» с 6 баллами.

    Россия. Кубок. Группа B. 3-й тур

    Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Ашурматов, 10; 2:0 – Тесленко, 30; 2:1 – Егорычев, 35.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1494

      rac531 30 минут назад

      "Урал" в очередной раз подтвердил что это командочка нужна ДЮКОВУ и МЕДВЕДЕВУ для четырех игр - со Спартаком и для шести очков Зениту)

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      Рейтинг: +10

      tetelewaft 1 час назад

      Добрый день, с 29 августа открыт набор в новый проект от Тинькова, там вы научитесь работать удаленно и хорошо зарабатывать. Подробности по ссылке ---- https://mub.me/baks

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      Рейтинг: +17866

      Garrincha58 2 часа назад

      не расцвёл Каштан в Казани

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