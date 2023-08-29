Фонбет Кубок России. «Рубин» дома победил «Урал» (2:1)

«Рубин» на своем поле обыграл «Урал» со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

За казанцев забивали Рустам Ашурматов и Егор Тесленко, у гостей отличился Андрей Егорычев.

«Рубин» одержал первую победу в новом розыгрыше Кубка, догнав в таблице «Урал» и «Ростов». У всех трех команд по 3 очка. Лидирует «Локомотив» с 6 баллами.

Россия. Кубок. Группа B. 3-й тур

Рубин (Казань) – Урал (Екатеринбург) – 2:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Ашурматов, 10; 2:0 – Тесленко, 30; 2:1 – Егорычев, 35.

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