«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»

Полузащитник «Генчлербирлиги» Франко Тонья близок к переходу в «Рубин».

Казанский клуб согласовал с игроком четырехлетний контракт с зарплатой около 800 тысяч евро в год.

«Рубин» заплатит за хавбека 1,8 миллиона евро. «Генчлербирлиги» получит 70% от суммы сделки, остальные 30% достанутся «Салернитане», за которую Тонья выступал ранее.

Сейчас 24-летний итальянец камерунского происхождения оформляет рабочую визу, после получения которой вылетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания контракта.