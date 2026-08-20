«Рубин» договорился с экс-футболистом «Ювентуса»

Полузащитник «Генчлербирлиги» Франко Тонья близок к переходу в «Рубин».
Казанский клуб согласовал с игроком четырехлетний контракт с зарплатой около 800 тысяч евро в год.
«Рубин» заплатит за хавбека 1,8 миллиона евро. «Генчлербирлиги» получит 70% от суммы сделки, остальные 30% достанутся «Салернитане», за которую Тонья выступал ранее.
Сейчас 24-летний итальянец камерунского происхождения оформляет рабочую визу, после получения которой вылетит в Россию для прохождения медосмотра и подписания контракта.
- Тонья – воспитанник «Ювентуса».
- В 2021 году «Марсель» покупал его за 8 миллионов евро.
- Он провел 5 матчей за молодежную сборную Италии, в главную сборную не вызывался.
Источник: Sport24