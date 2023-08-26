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    • В кировском «Динамо» отреагировали на идею сыграть с 2DROTS в Заполярье

    В кировском «Динамо» отреагировали на идею сыграть с 2DROTS в Заполярье

    Кировское «Динамо» не хочет переносить кубковый матч с 2DROTS в другой город.

    • Команды встретятся в 1/64 финала Пути Регионов Фонбет Кубка России.
    • Ожидалось, что игра состоится в Мурманске, но появился другой вариант.
    • Идет обсуждение по поводу проведения матча на плавучей станции в Заполярье.

    «Какой перенос в Мурманск или ещe куда-то? В Кирове тоже следят за играми 2Drots и тоже хотят их видеть здесь, а не на берегах Баренцева моря!

    Перенос матча 2Drots – «Динамо Киров» из Кирова в Белокаменку или какой-либо другой город невозможен.

    Невозможен, потому что прошла жеребьeвка и что-то измениться не может. Мы настаиваем, чтобы этот матч прошел в Кирове», – сообщили в клубе.

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    Источник: телеграм-канал 13Kai Team

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +19179

      paracetamol 32 минуты назад

      Правильно, задроты все время ищут себе выгоду!

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      Рейтинг: +417

      Napaleon Banapart 2 часа назад

      Кто вас спросит. Новатек с РФС уже все порешали. Поляну стелят. ФонбЭт бабки зарядил. По большому счету я с вами полностью согласен но есть еще вариант что завтра вы заявите обратное. Переобуетесь под прессом "преса"...

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