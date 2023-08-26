В кировском «Динамо» отреагировали на идею сыграть с 2DROTS в Заполярье

Кировское «Динамо» не хочет переносить кубковый матч с 2DROTS в другой город.

Команды встретятся в 1/64 финала Пути Регионов Фонбет Кубка России.

Ожидалось, что игра состоится в Мурманске, но появился другой вариант.

Идет обсуждение по поводу проведения матча на плавучей станции в Заполярье.

«Какой перенос в Мурманск или ещe куда-то? В Кирове тоже следят за играми 2Drots и тоже хотят их видеть здесь, а не на берегах Баренцева моря!

Перенос матча 2Drots – «Динамо Киров» из Кирова в Белокаменку или какой-либо другой город невозможен.

Невозможен, потому что прошла жеребьeвка и что-то измениться не может. Мы настаиваем, чтобы этот матч прошел в Кирове», – сообщили в клубе.