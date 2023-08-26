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  • Кубковый матч с участием 2DROTS может пройти на плавучей станции в Заполярье

Кубковый матч с участием 2DROTS может пройти на плавучей станции в Заполярье

26 августа 2023, 13:35
11

Место проведения матча 1/64 финала Пути Регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS до сих пор не определено.

Ожидалось, что игра состоится в Мурманске, но есть более экзотический вариант.

«2D и кировское «Динамо» предположительно сыграют не в Мурманске, а на большой, огромной, плавучей станции СПГ 2 в Белокаменке. Считай, в море. На краю земли.

Мероприятие будет официальным. Организуют его РФС («Новатэк») и «Фонбет». Станция «Арктик СПГ 2» связана с производством сжиженного природного газа. Это проект «Новатэк». Недавно на СПГ 2 приезжал Владимир Путин.

Всех участников, в особенности кировское «Динамо», которое вряд ли когда-то получило бы столь классный медийный бонус, можно только поздравить», – написал в своем телеграм-канале президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Позднее директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин подтвердил, что кубковый матч могут провести на плавучей станции в Заполярье.

«История с матчем на берегу Баренцевого моря – это настоящая романтика футбола, самой народной игры, в которую можно играть повсюду, включая морской плавучий док.

Я говорил со многими парнями – Димой Егоровым, Гасом, Владом Ослоновским, Димой Кортава, Жекой и Кареном из 2Drots. Для всех эта история – топ.

Футбол в Заполярье ломает шаблоны, это новый опыт, крутой контент из места, где бы парни никогда не побывали. Именно этим Кубок страны и отличается от других турниров – новыми возможностями.

С учетом того, что клубы не потратятся, за них решат все логистические вопросы, мы проведем прямую телетрансляцию, а победитель матча по регламенту Кубка получит еще 1,5 млн рублей, ни у кого из клубов вопросов нет.

Предложим им еще разыграть квоту выездных мест для их самых активных болельщиков», – сообщил Терешин.

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Источник: телеграм-канал «Некласико»
Россия. Кубок 2DROTS Динамо Киров
Комментарии (11)
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evgevg13
1693048466
Всё это очень интересно. Админы- когда соизволите внести в обзор женский чемпионат России, Хотя бы Суперлигу???
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Таврида
1693059253
Интересное может шоу получиться.
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vladik12
1693060143
А как быть с кировскими любителями футбола, черт тебя дери? В городе долгое время не было проф. команды, наконец дождались. Дошли в Кубке до медийной команды, будет интересный матч. Болельщики ждут похода на стадион. И что они получают? Что матч увезут в какую-то пердь, и кировские фаны будут смотреть игру на ТВ? Так не пойдет. Полная лобуда! Матч должен быть в Кирове и только там.
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subbotaspartak
1693066369
Если бы команда из моей тьмы тараканьей в тьму клоповную играть поехала, мне бы интересно было?
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Ziklop
1693146916
денег хорошо угробят на понты! кому это нужно , реклама чего?-дури наших вершителей!
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gennadiy
1693324442
Дибилы пиарные
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