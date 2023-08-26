Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    2 Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    Узнаете звезд РПЛ по детским фото?
    3 «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    «Янтарь» или «Дружба» – какой из этих клубов играет в FONBET Кубке России, а какой мы выдумали?
    • Главная
    • Новости
    • Кубковый матч с участием 2DROTS может пройти на плавучей станции в Заполярье

    Кубковый матч с участием 2DROTS может пройти на плавучей станции в Заполярье

    Место проведения матча 1/64 финала Пути Регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS до сих пор не определено.

    Ожидалось, что игра состоится в Мурманске, но есть более экзотический вариант.

    «2D и кировское «Динамо» предположительно сыграют не в Мурманске, а на большой, огромной, плавучей станции СПГ 2 в Белокаменке. Считай, в море. На краю земли.

    Мероприятие будет официальным. Организуют его РФС («Новатэк») и «Фонбет». Станция «Арктик СПГ 2» связана с производством сжиженного природного газа. Это проект «Новатэк». Недавно на СПГ 2 приезжал Владимир Путин.

    Всех участников, в особенности кировское «Динамо», которое вряд ли когда-то получило бы столь классный медийный бонус, можно только поздравить», – написал в своем телеграм-канале президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

    Позднее директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин подтвердил, что кубковый матч могут провести на плавучей станции в Заполярье.

    «История с матчем на берегу Баренцевого моря – это настоящая романтика футбола, самой народной игры, в которую можно играть повсюду, включая морской плавучий док.

    Я говорил со многими парнями – Димой Егоровым, Гасом, Владом Ослоновским, Димой Кортава, Жекой и Кареном из 2Drots. Для всех эта история – топ.

    Футбол в Заполярье ломает шаблоны, это новый опыт, крутой контент из места, где бы парни никогда не побывали. Именно этим Кубок страны и отличается от других турниров – новыми возможностями.

    С учетом того, что клубы не потратятся, за них решат все логистические вопросы, мы проведем прямую телетрансляцию, а победитель матча по регламенту Кубка получит еще 1,5 млн рублей, ни у кого из клубов вопросов нет.

    Предложим им еще разыграть квоту выездных мест для их самых активных болельщиков», – сообщил Терешин.

    Новости по теме
    Вратарь «Мурома»: «Стремно проигрывать 2DROTS – хочется закончить с футболом» 2
    Фонбет Кубок России. 2DROTS победили «Муром» (3:1) и пробились в следующий раунд 1
    2DROTS открыли свою школу – известна стоимость занятий 6
    Источник: телеграм-канал «Некласико»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:35
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2326

      evgevg13 28 минут назад

      Всё это очень интересно. Админы- когда соизволите внести в обзор женский чемпионат России, Хотя бы Суперлигу???

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2310

      spam2009 > evgevg13 18 минут назад

      они тут телочек в другом ракурсе освещают)))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2326

      evgevg13 > spam2009 15 минут назад

      Ну да, ну да...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 