Кубковый матч с участием 2DROTS может пройти на плавучей станции в Заполярье

Место проведения матча 1/64 финала Пути Регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS до сих пор не определено.

Ожидалось, что игра состоится в Мурманске, но есть более экзотический вариант.

«2D и кировское «Динамо» предположительно сыграют не в Мурманске, а на большой, огромной, плавучей станции СПГ 2 в Белокаменке. Считай, в море. На краю земли.

Мероприятие будет официальным. Организуют его РФС («Новатэк») и «Фонбет». Станция «Арктик СПГ 2» связана с производством сжиженного природного газа. Это проект «Новатэк». Недавно на СПГ 2 приезжал Владимир Путин.

Всех участников, в особенности кировское «Динамо», которое вряд ли когда-то получило бы столь классный медийный бонус, можно только поздравить», – написал в своем телеграм-канале президент медиафутбольного клуба «БроукБойз» Дмитрий Егоров.

Позднее директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин подтвердил, что кубковый матч могут провести на плавучей станции в Заполярье.

«История с матчем на берегу Баренцевого моря – это настоящая романтика футбола, самой народной игры, в которую можно играть повсюду, включая морской плавучий док.

Я говорил со многими парнями – Димой Егоровым, Гасом, Владом Ослоновским, Димой Кортава, Жекой и Кареном из 2Drots. Для всех эта история – топ.

Футбол в Заполярье ломает шаблоны, это новый опыт, крутой контент из места, где бы парни никогда не побывали. Именно этим Кубок страны и отличается от других турниров – новыми возможностями.

С учетом того, что клубы не потратятся, за них решат все логистические вопросы, мы проведем прямую телетрансляцию, а победитель матча по регламенту Кубка получит еще 1,5 млн рублей, ни у кого из клубов вопросов нет.

Предложим им еще разыграть квоту выездных мест для их самых активных болельщиков», – сообщил Терешин.