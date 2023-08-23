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    Широков назвал единственную проблему «Спартака»

    Экс-игрок «Зенита» Роман Широков оценил игру «Спартака» на старте сезона.

    – Ваши впечатления от старта «Спартака»?

    – Нужна стабильность в результатах. Если она появится, станут претендовать на чемпионство. Если нет – так и продолжат кувыркаться. Даже не обсуждается, что у них очень сильная группа атаки. Мне нравится и левый защитник.

    Единственное, что нужно поправить – игру в обороне, ее организацию. Не могут быть виноваты только защитники, вся команда обороняется.

    • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ.
    • Московский клуб проиграл два матча подряд.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3024

      alefreddy 41 минуту назад

      все так только воз и ныне там

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      Рейтинг: +21502

      Cleaner 1 час назад

      Гопник, расскажи, как судью, лежащего на поле, ногами бил!...(((

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