Широков назвал единственную проблему «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков оценил игру «Спартака» на старте сезона.

– Ваши впечатления от старта «Спартака»?

– Нужна стабильность в результатах. Если она появится, станут претендовать на чемпионство. Если нет – так и продолжат кувыркаться. Даже не обсуждается, что у них очень сильная группа атаки. Мне нравится и левый защитник.

Единственное, что нужно поправить – игру в обороне, ее организацию. Не могут быть виноваты только защитники, вся команда обороняется.

«Спартак» занимает 6-е место в РПЛ.

Московский клуб проиграл два матча подряд.

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