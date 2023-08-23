Широков назвал единственную проблему «Спартака»

Экс-игрок «Зенита» Роман Широков оценил игру «Спартака» на старте сезона.
– Ваши впечатления от старта «Спартака»?
– Нужна стабильность в результатах. Если она появится, станут претендовать на чемпионство. Если нет – так и продолжат кувыркаться. Даже не обсуждается, что у них очень сильная группа атаки. Мне нравится и левый защитник.
Единственное, что нужно поправить – игру в обороне, ее организацию. Не могут быть виноваты только защитники, вся команда обороняется.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ.
- Московский клуб проиграл два матча подряд.
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Источник: «РБ Спорт»