В «Аяксе» рассказали, почему опасаются покупать Сперцяна

Спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в нидерландский клуб.

«В СМИ появилось много историй, так как кажется, что нам нужен Сперцян. Думаю, что на данный момент это дискуссия слишком накалена. Не говорю, что она является необоснованной, но никто точно не может сказать, можно ли вести дела с «Краснодаром».

Существует так много разных мнений. Даже наблюдательный совет теперь не может принять решение, с которым сразу все согласятся. Это невозможно. Но есть ли четкие правила по поводу ведения бизнеса с Россией?

У меня нет полномочий говорить, что морально, а что безнравственно. Это сложная ситуация, но хорошо то, что нам не нужно принимать решение об этом сейчас. Я до сих пор не подтвердил, что нам нужен именно Сперцян.

У нас всегда несколько целей. Я должен найти лучших игроков, и если я считаю, что это лучший футболист, то я обязан проверить, возможен ли его переход. Если это незаконно, то все конечно. Если законно, то я должен вместе с другими директорами и наблюдательным советом посмотреть, является ли это морально желательным.

На самом деле не думаю, что это справедливо, что нам приходится решать это, потому что у правительства есть четкие санкционные списки.

Работа многих людей состоит в том, чтобы определить, разрешена ли нам эта сделку или нет. Это должен быть главный вопрос. Принять решение сложно. Не каждый россиянин поддерживает СВО. А Сперцян родился в России, но играет за Армению», – цитирует Мислинтата De Telegraaf.