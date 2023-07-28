Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

В «Аяксе» рассказали, почему опасаются покупать Сперцяна

28 июля 2023, 07:59

Спортивный директор «Аякса» Свен Мислинтат прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в нидерландский клуб.

«В СМИ появилось много историй, так как кажется, что нам нужен Сперцян. Думаю, что на данный момент это дискуссия слишком накалена. Не говорю, что она является необоснованной, но никто точно не может сказать, можно ли вести дела с «Краснодаром».

Существует так много разных мнений. Даже наблюдательный совет теперь не может принять решение, с которым сразу все согласятся. Это невозможно. Но есть ли четкие правила по поводу ведения бизнеса с Россией?

У меня нет полномочий говорить, что морально, а что безнравственно. Это сложная ситуация, но хорошо то, что нам не нужно принимать решение об этом сейчас. Я до сих пор не подтвердил, что нам нужен именно Сперцян.

У нас всегда несколько целей. Я должен найти лучших игроков, и если я считаю, что это лучший футболист, то я обязан проверить, возможен ли его переход. Если это незаконно, то все конечно. Если законно, то я должен вместе с другими директорами и наблюдательным советом посмотреть, является ли это морально желательным.

На самом деле не думаю, что это справедливо, что нам приходится решать это, потому что у правительства есть четкие санкционные списки.

Работа многих людей состоит в том, чтобы определить, разрешена ли нам эта сделку или нет. Это должен быть главный вопрос. Принять решение сложно. Не каждый россиянин поддерживает СВО. А Сперцян родился в России, но играет за Армению», – цитирует Мислинтата De Telegraaf.

  • Ранее амстердамцы предложили за игрока 8 миллионов евро + бонусы, но получили отказ.
  • В прошлом сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
  • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

Еще по теме:
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли» 2
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке 3
Сперцян совершил голевые действия во всех трех матчах за новый клуб 4
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Нидерланды. Эредивизие Аякс Краснодар Сперцян Эдуард
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
18:27
2
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
18:18
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
1
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
2
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
9
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
8
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Все новости
Все новости
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
9
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
8
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
2
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
9
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
18
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
13
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
2
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
3
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
16
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
29
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
14
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+