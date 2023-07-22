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    • «Краснодар» ответил «Аяксу» на предложение по Сперцяну в 8 миллионов

    «Краснодар» ответил «Аяксу» на предложение по Сперцяну в 8 миллионов

    «Краснодар» получил предложение по полузащитнику Эдуарду Сперцяну от «Аякса». Нидерландцы готовы выплатить без учета бонусов 8 миллионов евро.

    Россияне ответили отказом, считая эту сумму маленькой. Также краснодарцы не хотят на старте чемпионата лишаться важного игрока.

    • В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
    • Эдуард – уроженец «Краснодара», но играет за сборную Армении.
    • Сперцян – лучший ассистент минувшего сезона РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.07.2023 22:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1725

      vmonomah17 1 час назад

      Правильно, что отказали. Зенит может и за 20 лямов забрать - они денег не считают. Да и игроку норм - напрягаться в Зените не надо, хорошие деньги и так будут капать.

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      Рейтинг: +2809

      BlackMurder 2 часа назад

      Для полузащитника в 23 года очень неплохо в голах и ассистах

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