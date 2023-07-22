«Краснодар» ответил «Аяксу» на предложение по Сперцяну в 8 миллионов

Правильно, что отказали. Зенит может и за 20 лямов забрать - они денег не считают. Да и игроку норм - напрягаться в Зените не надо, хорошие деньги и так будут капать.
«Краснодар» получил предложение по полузащитнику Эдуарду Сперцяну от «Аякса». Нидерландцы готовы выплатить без учета бонусов 8 миллионов евро.
Россияне ответили отказом, считая эту сумму маленькой. Также краснодарцы не хотят на старте чемпионата лишаться важного игрока.
- В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
- Эдуард – уроженец «Краснодара», но играет за сборную Армении.
- Сперцян – лучший ассистент минувшего сезона РПЛ.
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