«Краснодар» ответил «Аяксу» на предложение по Сперцяну в 8 миллионов

«Краснодар» получил предложение по полузащитнику Эдуарду Сперцяну от «Аякса». Нидерландцы готовы выплатить без учета бонусов 8 миллионов евро.

Россияне ответили отказом, считая эту сумму маленькой. Также краснодарцы не хотят на старте чемпионата лишаться важного игрока.