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Журавель назвал Шалимова «бурчащей занудой»

18 июля 2023, 21:48
4

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель возмущен последними высказываниями бывшего главного тренера «Урала», «Краснодара» Игоря Шалимова.

«Посмотрел эфир с Игорем Шалимовым. И грустные впечатления.

Глубоко разбирающийся в футболе человек, авторитет и величина разменивается на пошлую теорию под названием «Гильермо Абаскаль никто». И уж совсем банально выглядит риторика аля-Мостовой «Я бы справился лучше».

Возможно, это даже так. но такие публичные выступления вкупе со словами «Я не знаю, во что они играли» точно не добавляют веса.

Грустно, когда действительно большие персоны нашего футбола становятся бурчащими занудами», – написал журналист Журавель.

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Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля
Россия. Премьер-лига Шалимов Игорь
Комментарии (4)
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momwig_
1689706417
Мостовой конечно справился бы лучше. Ну, с чем "справился" Шалимов. А уж с бурчанием - и подавно. Он хотя бы на волка из "Ну, погоди!" похож. А Шалимов - на облезлого, безнадёжно больного лет 10 верблюда...
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OtVinta
1689710662
Да кто такой Шалимов ???? Кто это, чтобы отзываться так о своих коллегах ?????? Такое даже не позволяют себе действительно настоящие тренеры, такие как Анчелотти, тот же Моуриньо, которые фактически выиграли все что можно .. а Шалимов это просто бухой пустозвон!!!
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FCSpartakM
1689714893
просто тупо зависть у людей. Не может смириться с мыслью, что как тренер он физрук. И он же не новичок, но нигде не показал результат. Пример урала очень красноречив, где гончар с этим же составом показал совершенно другой результат
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моэм
1689745182
Шалимов в футбольных шахматах фигура - ладья , Журавель - пешка ...про нас , знающих футбол лучше всех . просто промолчим ....чтобы его слушать нужно терпение , но оно того стоит , так много он знает как один из лидеров футбола и востребованный в своё время тренер , пусть и сошедший сейчас с дистанции.
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