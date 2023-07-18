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    Журавель назвал Шалимова «бурчащей занудой»

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель возмущен последними высказываниями бывшего главного тренера «Урала», «Краснодара» Игоря Шалимова.

    «Посмотрел эфир с Игорем Шалимовым. И грустные впечатления.

    Глубоко разбирающийся в футболе человек, авторитет и величина разменивается на пошлую теорию под названием «Гильермо Абаскаль никто». И уж совсем банально выглядит риторика аля-Мостовой «Я бы справился лучше».

    Возможно, это даже так. но такие публичные выступления вкупе со словами «Я не знаю, во что они играли» точно не добавляют веса.

    Грустно, когда действительно большие персоны нашего футбола становятся бурчащими занудами», – написал журналист Журавель.

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    Источник: телеграм-канал Тимура Журавеля

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    Сегодня, 21:48
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3567

      momwig_ 40 минут назад

      Мостовой конечно справился бы лучше. Ну, с чем "справился" Шалимов. А уж с бурчанием - и подавно. Он хотя бы на волка из "Ну, погоди!" похож. А Шалимов - на облезлого, безнадёжно больного лет 10 верблюда...

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