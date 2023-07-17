Шалимов: «Тедеско – говно»

Игорь Шалимов дал нелестную оценку экс-тренеру «Спартака» Доменико Тедеско.

– Кого «Спартак» с Заремой выбирал?

– Тедеско и Эмери.

– Тедеско – говно, потому что занял второе место после десятого или после пятого, выжал все, что можно из этой команды, послал «Спартак» и уехал.

– Но мы же не знаем, что происходило у него в семье.

– Зачем тогда иностранцы нужны здесь?