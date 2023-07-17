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    Шалимов: «Тедеско – говно»

    Игорь Шалимов дал нелестную оценку экс-тренеру «Спартака» Доменико Тедеско.

    – Кого «Спартак» с Заремой выбирал?

    – Тедеско и Эмери.

    – Тедеско – говно, потому что занял второе место после десятого или после пятого, выжал все, что можно из этой команды, послал «Спартак» и уехал.

    – Но мы же не знаем, что происходило у него в семье.

    – Зачем тогда иностранцы нужны здесь?

    • Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».
    • Сейчас он работает в сборной Бельгии.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    17.07.2023 21:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +23331

      Persona_non_Grata 18 минут назад

      "занял второе место после десятого или после пятого, выжал все, что можно из этой команды" - ну если это говно и возникает вопрос зачем нужны иностранцы ??? ... - ну человек или обкурен или просто идиот (((

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      Рейтинг: +18929

      NewLife 1 час назад

      «Или бес в тебя ввернулся, или ты с ума рехнулся» - писал Пушкин.
      Шалимов, ты козел ( это я уже от себя добавлю)

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      Рейтинг: +6212

      AtticusFinch 1 час назад

      – Зачем тогда иностранцы нужны здесь? - Да чтобы твою рожу пьяную не видеть на бровки и перегар в раздевалке не нюхать))

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      Рейтинг: +44

      OtVinta 1 час назад

      Шалимов, ты пьянь подзаборная. Где хоть какая этика?

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      Рейтинг: +9860

      САДЫЧОК 1 час назад

      Все помнят , как , этот упырь подставил тренера , болельщиков , страну , перед чемпионатом Мира !
      Шалимов- ты навсегда Чмо !

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      Рейтинг: +5291

      fakeid 1 час назад

      как щас помню: спартак позорно проиграл зениту в декабре и сразу после игры тедеско сказал, что уйдёт в конце сезона, продлевать контракт с таким позорным клубом не станет. ну и в чём он не прав?

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      Рейтинг: +9860

      САДЫЧОК 1 час назад

      Тедеско: « Шалимов недоумок !

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      Рейтинг: +657

      Ниф-Ниф 2 часа назад

      Опять напился...

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