Шалимов: «Тедеско – говно»

"занял второе место после десятого или после пятого, выжал все, что можно из этой команды" - ну если это говно и возникает вопрос зачем нужны иностранцы ??? ... - ну человек или обкурен или просто идиот (((
Игорь Шалимов дал нелестную оценку экс-тренеру «Спартака» Доменико Тедеско.
– Кого «Спартак» с Заремой выбирал?
– Тедеско и Эмери.
– Тедеско – говно, потому что занял второе место после десятого или после пятого, выжал все, что можно из этой команды, послал «Спартак» и уехал.
– Но мы же не знаем, что происходило у него в семье.
– Зачем тогда иностранцы нужны здесь?
- Немец с 2019 по 2021 год возглавлял «Спартак».
- Сейчас он работает в сборной Бельгии.