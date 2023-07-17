Шалимов: «Зарема – это кто? Трогать меня не надо»

Игорь Шалимов предостерег Зарему Салихову от комментариев про него.

– Недавно Зарема говорила, что «Краснодар» наконец-то научился выбирать тренеров, а не делает выбор только между Шалимовым, Кононовым и Мусаевым. Как вы к этому отнеслись?

– Отнесся спокойно. Зарема – это кто? Она жена Федуна. Она очень хотела дать интервью Собчак, поговорить про футбол, когда она пила пиво.

Трогать меня не надо. Есть разница: что я для «Спартака» значу, а что – она. Она может цепляться с Мостовым, Радимовым.