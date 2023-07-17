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    Шалимов: «Зарема – это кто? Трогать меня не надо»

    Игорь Шалимов предостерег Зарему Салихову от комментариев про него.

    – Недавно Зарема говорила, что «Краснодар» наконец-то научился выбирать тренеров, а не делает выбор только между Шалимовым, Кононовым и Мусаевым. Как вы к этому отнеслись?

    – Отнесся спокойно. Зарема – это кто? Она жена Федуна. Она очень хотела дать интервью Собчак, поговорить про футбол, когда она пила пиво.

    Трогать меня не надо. Есть разница: что я для «Спартака» значу, а что – она. Она может цепляться с Мостовым, Радимовым.

    • 54-летний Шалимов – воспитанник «Спартака».
    • За основную команду он выступал с 1986 по 1991 год.
    • После этого играл в Италии, Германии и Швейцарии.

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    Источник: «Это футбол, брат!»

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    Сегодня, 20:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2356

      kvm 29 минут назад

      эскортница делала минет хозяину...а что сделал ты?

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