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    Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС

    Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал приход в «Интер Майами» нападающего Лионеля Месси.

    «Для Месси все готово. К нему в «Интер» приехали все его друзья: Серхио Бускетс, Жорди Альба, еще могут прийти Андрес Иньеста и Луис Суарес. Также в Майами тренер Херардо Мартино, который нравится Лео.

    Это мощно, что МЛС смогла привлечь Месси – особенно на фоне Саудовской Аравии. Аргентинцу будет здесь нелегко. Это тяжелая лига. Переезды, разные условия в городах, энергичный и интенсивный футбол», – сказал Руни.

    • Игрок пришел из «ПСЖ» на правах свободного агента.
    • Месси будет выступать под 10-м номером.
    • «Интер» идет вне зоны плей-офф Восточной конференции МЛС.

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    Источник: Goal

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