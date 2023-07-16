Руни рассказал о трудностях, которые ждут Месси в МЛС

Главный тренер «Ди Си Юнайтед» Уэйн Руни прокомментировал приход в «Интер Майами» нападающего Лионеля Месси.

«Для Месси все готово. К нему в «Интер» приехали все его друзья: Серхио Бускетс, Жорди Альба, еще могут прийти Андрес Иньеста и Луис Суарес. Также в Майами тренер Херардо Мартино, который нравится Лео.

Это мощно, что МЛС смогла привлечь Месси – особенно на фоне Саудовской Аравии. Аргентинцу будет здесь нелегко. Это тяжелая лига. Переезды, разные условия в городах, энергичный и интенсивный футбол», – сказал Руни.