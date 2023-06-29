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    • «Зенит» подтвердил договоренность по 17-летнему Педро: его хотели «Боруссия» и «Аякс»

    «Зенит» подтвердил договоренность по 17-летнему Педро: его хотели «Боруссия» и «Аякс»

    «Зенит» и «Коринтианс» согласовали переход нападающего Педро.

    Петербургский клуб реализовал право преимущественного выкупа 17-летнего футболиста.

    Он присоединится к новой команде зимой по достижении 18-летия.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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