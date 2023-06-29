«Зенит» подтвердил договоренность по 17-летнему Педро: его хотели «Боруссия» и «Аякс»

«Зенит» и «Коринтианс» согласовали переход нападающего Педро.
Петербургский клуб реализовал право преимущественного выкупа 17-летнего футболиста.
Он присоединится к новой команде зимой по достижении 18-летия.
- Педро интересовались многие клубы Европы, в том числе «Боруссия», «Ньюкасл», «Аякс» и «Брайтон».
- «Зенит» получил приоритетное право выкупа бразильца в рамках сделки по Юри Алберто.
- Клуб из Санкт-Петербурга заплатит 9 миллионов евро за половину прав на игрока. 30% прав останется у «Коринтианса».
Источник: телеграм-канал «Зенита»