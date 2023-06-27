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    • «Зенит» договорился о переходе еще одного бразильца: его хотели «Боруссия» и «Аякс»

    «Зенит» договорился о переходе еще одного бразильца: его хотели «Боруссия» и «Аякс»

    «Зенит» договорился с «Коринтианс» о трансфере полузащитника Педро, сообщает Globo.

    Клуб из Санкт-Петербурга заплатит 9 миллионов евро за половину прав на 17-летнего бразильца. 30% прав останется у «Коринтианс».

    Бразилец сможет перейти в «Зенит» не раньше февраля 2024 года, когда ему исполнится 18.

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    Источник: Globo Esporte

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1101

      7:1 2 часа назад

      ееЕ! вот это будет топ-трансфер! второй неймар, как его сейчас называют в бразилии. надолго, конечно, у нас не задержится, но хряков повозить успеет)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6110

      GoldPlayFIFARus9 2 часа назад

      "Клуб из Санкт-Петербурга заплатит 9 миллионов евро за половину прав на 17-летнего бразильца. 30% прав останется у «Коринтианс»".

      У кого ещё 20%?

      0
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      Рейтинг: +3717

      acor94 4 часа назад

      Коллеги, подскажите, а что плохого в этом слове?

      0
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      Рейтинг: +920

      talgatnurzhanov2006 > acor94 3 часа назад

      Почему коллеги?

      0
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      Рейтинг: +3717

      acor94 > talgatnurzhanov2006 3 часа назад

      Коллеги по просмотру футбола.

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      Рейтинг: +3717

      acor94 4 часа назад

      Кстати на трансфермаркте он подписан как ******** (********) (п е д р и н ь е)

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