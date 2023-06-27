«Зенит» договорился о переходе еще одного бразильца: его хотели «Боруссия» и «Аякс»

«Зенит» договорился с «Коринтианс» о трансфере полузащитника Педро, сообщает Globo.

Клуб из Санкт-Петербурга заплатит 9 миллионов евро за половину прав на 17-летнего бразильца. 30% прав останется у «Коринтианс».

Бразилец сможет перейти в «Зенит» не раньше февраля 2024 года, когда ему исполнится 18.