«Зенит» договорился о переходе еще одного бразильца: его хотели «Боруссия» и «Аякс»

«Зенит» договорился с «Коринтианс» о трансфере полузащитника Педро, сообщает Globo.
Клуб из Санкт-Петербурга заплатит 9 миллионов евро за половину прав на 17-летнего бразильца. 30% прав останется у «Коринтианс».
Бразилец сможет перейти в «Зенит» не раньше февраля 2024 года, когда ему исполнится 18.
- Педро интересуются многие клубы Европы, в том числе «Боруссия», «Ньюкасл», «Аякс» и «Брайтон».
- «Зенит» получил приоритетное право выкупа Педро в рамках сделки по Юри Алберто.
Источник: Globo Esporte