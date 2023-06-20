Месси написал пост в честь полугода после победы Аргентины на ЧМ-2022

В переводе на русский: "Дайте мне, дайте мне блестяшку этой зимой!!!".
Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал пост в честь полугода после победы национальной команды на ЧМ-2022.
«Прошло уже полгода. Эти шесть месяцев я не мог перестать думать о том, что мы прожили, как много мы боролись, чтобы наслаждаться этим даже сегодня.
Невозможно подвести итоги чемпионата мира в картинках, ведь они не поместились бы ни в один альбом. Мне захотелось поделиться с вами моментами, которые часто приходят мне в голову. Я продолжаю вспоминать их и то, как сложно они давались», – написал Месси в соцсетях.
- Месси впервые выиграл ЧМ.
- У Лионеля 7 «Золотых мячей».
- Карьера Месси длится 19 лет.