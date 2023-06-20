Месси написал пост в честь полугода после победы Аргентины на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал пост в честь полугода после победы национальной команды на ЧМ-2022.

«Прошло уже полгода. Эти шесть месяцев я не мог перестать думать о том, что мы прожили, как много мы боролись, чтобы наслаждаться этим даже сегодня.

Невозможно подвести итоги чемпионата мира в картинках, ведь они не поместились бы ни в один альбом. Мне захотелось поделиться с вами моментами, которые часто приходят мне в голову. Я продолжаю вспоминать их и то, как сложно они давались», – написал Месси в соцсетях.