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    • Месси написал пост в честь полугода после победы Аргентины на ЧМ-2022

    Месси написал пост в честь полугода после победы Аргентины на ЧМ-2022

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси сделал пост в честь полугода после победы национальной команды на ЧМ-2022.

    «Прошло уже полгода. Эти шесть месяцев я не мог перестать думать о том, что мы прожили, как много мы боролись, чтобы наслаждаться этим даже сегодня.

    Невозможно подвести итоги чемпионата мира в картинках, ведь они не поместились бы ни в один альбом. Мне захотелось поделиться с вами моментами, которые часто приходят мне в голову. Я продолжаю вспоминать их и то, как сложно они давались», – написал Месси в соцсетях.

    • Месси впервые выиграл ЧМ.
    • У Лионеля 7 «Золотых мячей».
    • Карьера Месси длится 19 лет.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2465

      Maxi_7 1 час назад

      В переводе на русский: "Дайте мне, дайте мне блестяшку этой зимой!!!".

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