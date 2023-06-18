Быстров одним словом охарактеризовал назначение Кержакова в сербский «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал назначение Александра Кержакова в сербский «Спартак».
– Александр Кержаков возглавил сербский «Спартак». Ваше мнение об этом?
– Отличная, великолепная новость. Человек хочет работать. Можно пожелать только удачи, тем более – это «Спартак».
– Это как – почему тем более?
– Питерский парень возглавляет «Спартак», хоть и сербский. Прикольно.
- Кержаков с 8 февраля по 1 апреля 2023 года возглавлял кипрскую «Кармиотиссу».
- Под его руководством команда провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
- Тренер также работал в юношеской сборной России, «Томи» и «Пари НН».
Источник: «РБ Спорт»