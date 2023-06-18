Быстров одним словом охарактеризовал назначение Кержакова в сербский «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал назначение Александра Кержакова в сербский «Спартак».

– Александр Кержаков возглавил сербский «Спартак». Ваше мнение об этом?

– Отличная, великолепная новость. Человек хочет работать. Можно пожелать только удачи, тем более – это «Спартак».

– Это как – почему тем более?

– Питерский парень возглавляет «Спартак», хоть и сербский. Прикольно.