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    • Быстров одним словом охарактеризовал назначение Кержакова в сербский «Спартак»

    Быстров одним словом охарактеризовал назначение Кержакова в сербский «Спартак»

    Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал назначение Александра Кержакова в сербский «Спартак».

    Александр Кержаков возглавил сербский «Спартак». Ваше мнение об этом?

    – Отличная, великолепная новость. Человек хочет работать. Можно пожелать только удачи, тем более – это «Спартак».

    – Это как – почему тем более?

    – Питерский парень возглавляет «Спартак», хоть и сербский. Прикольно.

    • Кержаков с 8 февраля по 1 апреля 2023 года возглавлял кипрскую «Кармиотиссу».
    • Под его руководством команда провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
    • Тренер также работал в юношеской сборной России, «Томи» и «Пари НН».

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    Источник: «РБ Спорт»

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