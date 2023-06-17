Быстров отреагировал на назначение Кержакова в сербский «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров поздравил экс-партнера Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак».
«Поздравляю Сашу Кержакова с назначением на пост главного тренера «Спартака» сербского!
Желаю удачи, легкой работы с командой и красивой игры в матчах», – написал Быстров.
- Кержаков с 8 февраля по 1 апреля 2023 года возглавлял кипрскую «Кармиотиссу».
- Под его руководством команда провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
- Тренер также работал в юношеской сборной России, «Томи» и «Нижнем Новгороде».
Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова