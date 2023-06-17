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    • Быстров отреагировал на назначение Кержакова в сербский «Спартак»

    Быстров отреагировал на назначение Кержакова в сербский «Спартак»

    Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров поздравил экс-партнера Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак».

    «Поздравляю Сашу Кержакова с назначением на пост главного тренера «Спартака» сербского!

    Желаю удачи, легкой работы с командой и красивой игры в матчах», – написал Быстров.

    • Кержаков с 8 февраля по 1 апреля 2023 года возглавлял кипрскую «Кармиотиссу».
    • Под его руководством команда провела 6 матчей: 1 победа, 1 ничья, 4 поражения.
    • Тренер также работал в юношеской сборной России, «Томи» и «Нижнем Новгороде».

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    Источник: телеграм-канал Владимира Быстрова

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    Сегодня, 19:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +68243

      portero 1 час назад

      Вова даже говнеца не накинул, неожиданно...
      Наверное не дошёл до нужной кондиции ещё.

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      Рейтинг: +2234

      spam2009 > portero 1 час назад

      вова сам за спартак гонял так-то

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      Рейтинг: +68243

      portero > spam2009 1 час назад

      Это я помню , там с Петержелой конфликт был и чех его мариновал на лавке....
      По игре к Вове претензий нет, старался играл за обе команды.
      А вот язык и мозг у Быстрова в свободном плавании.....

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      Рейтинг: +2234

      spam2009 > portero 47 минут назад

      поэтому наверно и не накинул

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