Быстров отреагировал на назначение Кержакова в сербский «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров поздравил экс-партнера Александра Кержакова с назначением в сербский «Спартак».

«Поздравляю Сашу Кержакова с назначением на пост главного тренера «Спартака» сербского!

Желаю удачи, легкой работы с командой и красивой игры в матчах», – написал Быстров.