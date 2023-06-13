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    • Зырянов определил самого перспективного российского тренера из числа участников Евро-2008

    Зырянов определил самого перспективного российского тренера из числа участников Евро-2008

    Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов порассуждал о многообещающих специалистах в России.

    – Из сборной России Евро-2008 вышло много тренеров – Семак, Семшов, Кержаков, Игнашевич... С кем хотели бы сыграть?

    – Я очень хотел посоревноваться с Сергеем Игнашевичем. Но в этом году не судьба – он с «Балтикой» ушел в РПЛ.

    – Почему именно с ним?

    – Потому что в первом дивизионе из сборной России никого больше не было.

    – А если в РПЛ подниметесь? Предположим, там будут Игнашевич, Семак, Березуцкий работу найдет...

    – На самом деле с кем-то конкретно посоперничать – второстепенно. Мне главное – просто встретиться с ними, посидеть, пообщаться.

    В том году беседовали с Игнашевичем – он сказал, что Первая лига очень сложная. А в этом году ее выиграл. Значит, человек обучаемый.

    – Среди всех тренеров, кто играл на том Евро, – кто самый перспективный? Уберем Семака.

    – Вы смотрели мое интервью после игры в Лиге чемпионов, где мы «Милан» обыграли 1:0?

    – Не припоминаю.

    – Я вышел на последние семь минут, хорошо отыграл, мог забить. Мы в итоге победили 1:0, и ко мне подошел журналист, спросил: «Как вы думаете, кто лучший футболист в сегодняшней игре?» Знаете, что я ответил?

    – Константин Зырянов?

    – Конечно! (смеется) Так что с самым перспективным определились.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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