Зырянов определил самого перспективного российского тренера из числа участников Евро-2008

Главный тренер новороссийского «Черноморца» Константин Зырянов порассуждал о многообещающих специалистах в России.

– Из сборной России Евро-2008 вышло много тренеров – Семак, Семшов, Кержаков, Игнашевич... С кем хотели бы сыграть?

– Я очень хотел посоревноваться с Сергеем Игнашевичем. Но в этом году не судьба – он с «Балтикой» ушел в РПЛ.

– Почему именно с ним?

– Потому что в первом дивизионе из сборной России никого больше не было.

– А если в РПЛ подниметесь? Предположим, там будут Игнашевич, Семак, Березуцкий работу найдет...

– На самом деле с кем-то конкретно посоперничать – второстепенно. Мне главное – просто встретиться с ними, посидеть, пообщаться.

В том году беседовали с Игнашевичем – он сказал, что Первая лига очень сложная. А в этом году ее выиграл. Значит, человек обучаемый.

– Среди всех тренеров, кто играл на том Евро, – кто самый перспективный? Уберем Семака.

– Вы смотрели мое интервью после игры в Лиге чемпионов, где мы «Милан» обыграли 1:0?

– Не припоминаю.

– Я вышел на последние семь минут, хорошо отыграл, мог забить. Мы в итоге победили 1:0, и ко мне подошел журналист, спросил: «Как вы думаете, кто лучший футболист в сегодняшней игре?» Знаете, что я ответил?

– Константин Зырянов?

– Конечно! (смеется) Так что с самым перспективным определились.