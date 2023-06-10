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    • «Манчестер Сити» – «Интер»: стартовые составы на финал Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» – «Интер»: стартовые составы на финал Лиги чемпионов

    «Манчестер Сити» и «Интер» назвали стартовые составы на финал Лиги чемпионов.

    • Матч на Олимпийском стадионе в Стамбуле начнется в 22:00 мск.
    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Манчестер Сити: Эдерсон; ﻿Аке, ﻿Диаш, Аканджи, Стоунс, ﻿Родри, Бернарду Силва, Де Брюйне, Гюндоган,﻿ ﻿Грилиш, Холанд.

    Интер: Онана; Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Лаутаро, Джеко.

    Судья: Шимон Марциняк (Польша)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 50 (5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 26

    «Сити» в плей-офф прошел «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал». «Интер» обыграл «Порту», «Бенфику» и «Милан».

    Команды играли друг с другом дважды в истории: одна победа «Сити», один раз выиграл «Интер».

    Коэффициенты:

    • Победа «Сити» – 1.51
    • Ничья – 4.95
    • Победа «Интера» – 7.10

    Прогноз на матч: победа «Сити», тотал голов меньше (3)

    Где смотреть матч Манчестер Сити – Интер

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +55

      Ччаппай 1 час назад

      Хотелось бы, чтобы Интер всех удивил, но, увы, будет разгром

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2553

      Челнинец 1 час назад

      Мало верится в победу Интера но буду против мешка болеть) Интер вперед

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18110

      Barmaleushka 1 час назад

      2:1 в пользу МС .

      0
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