«Манчестер Сити» и «Интер» назвали стартовые составы на финал Лиги чемпионов.
- Матч на Олимпийском стадионе в Стамбуле начнется в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
Манчестер Сити: Эдерсон; Аке, Диаш, Аканджи, Стоунс, Родри, Бернарду Силва, Де Брюйне, Гюндоган, Грилиш, Холанд.
Интер: Онана; Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Лаутаро, Джеко.
Судья: Шимон Марциняк (Польша)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 50 (5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 26
«Сити» в плей-офф прошел «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал». «Интер» обыграл «Порту», «Бенфику» и «Милан».
Команды играли друг с другом дважды в истории: одна победа «Сити», один раз выиграл «Интер».
Коэффициенты:
- Победа «Сити» – 1.51
- Ничья – 4.95
- Победа «Интера» – 7.10
Прогноз на матч: победа «Сити», тотал голов меньше (3)
Источник: «Бомбардир»