«Манчестер Сити» и «Интер» назвали стартовые составы на финал Лиги чемпионов.

Матч на Олимпийском стадионе в Стамбуле начнется в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Манчестер Сити: Эдерсон; ﻿Аке, ﻿Диаш, Аканджи, Стоунс, ﻿Родри, Бернарду Силва, Де Брюйне, Гюндоган,﻿ ﻿Грилиш, Холанд.

Интер: Онана; Дармиан, Ачерби, Бастони, Дюмфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Димарко, Лаутаро, Джеко.

Судья: Шимон Марциняк (Польша)

Матчей в сезоне: 10

Желтые карточки: 50 (5 в среднем за матч)

Красные карточки: 2

Фолы в среднем за матч: 26

«Сити» в плей-офф прошел «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал». «Интер» обыграл «Порту», «Бенфику» и «Милан».

Команды играли друг с другом дважды в истории: одна победа «Сити», один раз выиграл «Интер».

Коэффициенты:

Победа «Сити» – 1.51

Ничья – 4.95

Победа «Интера» – 7.10

Прогноз на матч: победа «Сити», тотал голов меньше (3)

Где смотреть матч Манчестер Сити – Интер