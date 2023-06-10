«Манчестер Сити» и «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Ататюрк Олимпият Стади» в Стамбуле.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

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«Сити» в плей-офф прошел «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал». «Интер» обыграл «Порту», «Бенфику» и «Милан».

Команды играли друг с другом дважды в истории: одна победа «Сити», один раз выиграл «Интер».

Матч состоится в субботу, 10 июня.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Игру также будет транслировать «Фонбет».

Начало – в 22:00 мск.

«Сити» – явный фаворит финала, коэффициент на их победу составляет 1,50. На ничью можно поставить за 4,70. На выигрыш «Интера» дают 7,10.

Прогноз на матч Манчестер Сити – Интер