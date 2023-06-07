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    • Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Интер»: финал Лиги чемпионов, 10 июня 2023

    Где смотреть матч «Манчестер Сити» – «Интер»: финал Лиги чемпионов, 10 июня 2023

    «Манчестер Сити» и «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Ататюрк Олимпият Стади» в Стамбуле.

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    «Сити» в плей-офф прошел «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал». «Интер» обыграл «Порту», «Бенфику» и «Милан».

    Команды играли друг с другом дважды в истории: одна победа «Сити», один раз выиграл «Интер».

    • Матч состоится в субботу, 10 июня.
    • Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
    • Игру также будет транслировать «Фонбет».
    • Начало – в 22:00 мск.

    «Сити» – явный фаворит финала, коэффициент на их победу составляет 1,50. На ничью можно поставить за 4,70. На выигрыш «Интера» дают 7,10.

    Источник: «Бомбардир»

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