«Манчестер Сити» и «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Ататюрк Олимпият Стади» в Стамбуле.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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«Сити» в плей-офф прошел «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал». «Интер» обыграл «Порту», «Бенфику» и «Милан».
Команды играли друг с другом дважды в истории: одна победа «Сити», один раз выиграл «Интер».
- Матч состоится в субботу, 10 июня.
- Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
- Игру также будет транслировать «Фонбет».
- Начало – в 22:00 мск.
«Сити» – явный фаворит финала, коэффициент на их победу составляет 1,50. На ничью можно поставить за 4,70. На выигрыш «Интера» дают 7,10.
Источник: «Бомбардир»