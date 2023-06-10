«Манчестер Сити» и «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Ататюрк Олимпият Стади» в Стамбуле. Начало – в 22:00 по московскому времени.
«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
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Ориентировочные составы:
- Манчестер Сити: Эдерсон – Натан Аке, Джон Стоунс, Рубен Диаш, Мануэль Аканджи – Кевин Де Брюйне, Илкай Гюндоган, Родри Эрнандес – Бернарду Силва, Джек Грилиш, Эрлинг Холанд.
- Интер: Андре Онана – Маттео Дармиан, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони – Генрих Мхитарян, Николо Барелла, Марсело Брозович, Хакан Чалханоглу, Дензел Дюмфрис – Эдин Джеко, Лаутаро Мартинес.
Судья: Шимон Марциняк (Польша)
- Матчей в сезоне: 10
- Желтые карточки: 50 (5 в среднем за матч)
- Красные карточки: 2
- Фолы в среднем за матч: 26
«Сити» в плей-офф прошел «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал». «Интер» обыграл «Порту», «Бенфику» и «Милан».
Команды играли друг с другом дважды в истории: одна победа «Сити», один раз выиграл «Интер».
Коэффициенты:
- Победа «Сити» – 1.51
- Ничья – 4.95
- Победа «Интера» – 7.10
Прогноз на матч: победа «Сити», тотал голов меньше (3)
Источник: «Бомбардир»