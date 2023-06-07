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    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Интер»: финал Лиги чемпионов, 10 июня 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Манчестер Сити» – «Интер»: финал Лиги чемпионов, 10 июня 2023

    «Манчестер Сити» и «Интер» сыграют в финале Лиги чемпионов. Встреча пройдет на «Ататюрк Олимпият Стади» в Стамбуле. Начало – в 22:00 по московскому времени.

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    Ориентировочные составы:

    Судья: Шимон Марциняк (Польша)

    • Матчей в сезоне: 10
    • Желтые карточки: 50 (5 в среднем за матч)
    • Красные карточки: 2
    • Фолы в среднем за матч: 26

    «Сити» в плей-офф прошел «РБ Лейпциг», «Баварию» и «Реал». «Интер» обыграл «Порту», «Бенфику» и «Милан».

    Команды играли друг с другом дважды в истории: одна победа «Сити», один раз выиграл «Интер».

    Коэффициенты:

    • Победа «Сити» – 1.51
    • Ничья – 4.95
    • Победа «Интера» – 7.10

    Прогноз на матч: победа «Сити», тотал голов меньше (3)

    Где смотреть матч Манчестер Сити – Интер

    Источник: «Бомбардир»

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