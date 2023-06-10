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    Талалаев поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о предстоящем финальном матче ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Интером».

    «По игре «Ман Сити» – фаворит безусловный с Эрлингом Холандом, его напором. В первые минуты они играют так быстро, что могут обеспечить результат.

    «Интер» всегда умел обороняться. Давайте оставим маленький шансик итальянской команде. У «Интера» шансов мало, но из моментов он может выжимать много.

    «Сити» будет очень трудно забить. Но кондиции могут всe решить. После финала Кубка Англии игроки «Сити» могут быть выхолощены. А Хосеп Гвардиола не любит ротацию», – порассуждал Талалаев.

    • Финал ЛЧ состоится сегодня в Стамбуле, начало – в 22:00 мск.
    • «Сити» никогда не выигрывал главный еврокубок, «Интер» не побеждал в турнире с 2010 года.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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    Источник: «Матч ТВ»

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