Талалаев поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о предстоящем финальном матче ЛЧ между «Манчестер Сити» и «Интером».

«По игре «Ман Сити» – фаворит безусловный с Эрлингом Холандом, его напором. В первые минуты они играют так быстро, что могут обеспечить результат.

«Интер» всегда умел обороняться. Давайте оставим маленький шансик итальянской команде. У «Интера» шансов мало, но из моментов он может выжимать много.

«Сити» будет очень трудно забить. Но кондиции могут всe решить. После финала Кубка Англии игроки «Сити» могут быть выхолощены. А Хосеп Гвардиола не любит ротацию», – порассуждал Талалаев.

Финал ЛЧ состоится сегодня в Стамбуле, начало – в 22:00 мск.

«Сити» никогда не выигрывал главный еврокубок, «Интер» не побеждал в турнире с 2010 года.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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